El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 20 de noviembre, la convalidación de una reforma que facilita el acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho con hijos en común. La medida elimina la obligación de estar inscritas en un registro oficial o haber formalizado su relación ante notario.
La modificación está recogida en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que entró en vigor el pasado 21 de octubre y que ha sido ratificado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 18 de noviembre.
El cambio afecta a uno de los requisitos que hasta ahora podían impedir el reconocimiento de la prestación: la acreditación formal de la pareja. La reforma también permite solicitar la pensión en determinados casos en los que el fallecimiento se produjo antes de su entrada en vigor.
Qué cambia en la pensión de viudedad para las parejas de hecho
Hasta la aprobación de esta reforma, las parejas de hecho debían acreditar su constitución mediante una inscripción en el registro correspondiente o un documento público, formalizado con una antelación mínima de dos años al fallecimiento.
Este requisito podía impedir que una persona accediera a la pensión de viudedad pese a haber mantenido una relación de convivencia y tener hijos con la persona fallecida.
Ahora, la normativa introduce una excepción: cuando existen hijos en común, ya no es obligatorio acreditar la inscripción registral ni la constitución de la pareja mediante documento público.
En estos casos, la Ley General de la Seguridad Social exige demostrar una convivencia estable y notoria durante, al menos, dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento.
La convivencia debe acreditarse mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, de acuerdo con el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social.
Quiénes pueden beneficiarse del cambio
La modificación está dirigida a las personas que hayan convivido como pareja de hecho y tengan hijos en común, siempre que cumplan los restantes requisitos legales para recibir la prestación.
Para acceder a la pensión deberán acreditar:
- La existencia de hijos en común con la persona fallecida.
- Una convivencia estable y continuada durante, al menos, dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
- El cumplimiento de los requisitos exigidos a la persona fallecida para causar derecho a la prestación, incluidos los de cotización cuando correspondan.
- Las restantes condiciones establecidas por la Seguridad Social.
La reforma no elimina todos los requisitos para cobrar la pensión de viudedad, sino que flexibiliza las condiciones de acreditación de las parejas de hecho con hijos comunes.
Para las parejas sin hijos en común se mantiene, con carácter general, la exigencia de cinco años de convivencia y la inscripción registral o formalización mediante documento público con una antelación mínima de dos años al fallecimiento.
También podrán solicitarla personas que perdieron a su pareja antes de la reforma
Una de las novedades de mayor interés es que la modificación contempla determinados fallecimientos anteriores al 21 de octubre de 2026, fecha en la que entró en vigor el decreto.
La disposición transitoria cuadragésima octava de la Ley General de la Seguridad Social permite reconocer la pensión de viudedad a personas que anteriormente no pudieron acceder a ella, siempre que cumplan las condiciones previstas en la nueva regulación.
No se trata de un reconocimiento automático. Las personas interesadas deberán presentar una solicitud y acreditar que reúnen los requisitos establecidos.
Además, la norma fija un plazo improrrogable de 12 meses desde su entrada en vigor para solicitar la prestación por esta vía extraordinaria.
Por tanto, el plazo comenzó el 21 de octubre de 2026 y se extiende hasta octubre de 2027, de acuerdo con el calendario establecido en la disposición.
La medida abre una nueva posibilidad para quienes quedaron excluidos de la pensión por no haber formalizado su relación, pero sí pueden demostrar la convivencia y los demás requisitos exigidos.
Desde cuándo se aplica la nueva normativa
Aunque el BOE recoge este viernes la ratificación parlamentaria, el cambio ya está en vigor desde el 21 de octubre de 2026.
La resolución publicada el 20 de noviembre confirma la convalidación del Real Decreto-ley 31/2026, sin establecer una nueva fecha de entrada en vigor.
La reforma también introduce modificaciones en el régimen de Clases Pasivas del Estado, que comprende determinadas pensiones de funcionarios públicos.
Las personas que consideren que cumplen los requisitos pueden consultar su situación y tramitar la correspondiente solicitud ante la Seguridad Social o el organismo competente, según el régimen al que perteneciera la persona fallecida.
La norma completa puede consultarse en el Real Decreto-ley 31/2026 publicado en el BOE.