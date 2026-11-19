Un migrante, de cuya identidad solo ha trascendido que se trata de un varón joven, falleció durante la mañana de hoy tras sufrir un colapso por causas aún por determinar, confirmaron a este periódico fuentes oficiales.
El infortunado estaba internado en el Centro de Acogida de Emergencia Las Raíces, ubicado dentro del término municipal de La Laguna y escenario del fatídico suceso, acaecido poco después de la hora del desayuno.
Al parecer, el migrante comenzó a sentirse indispuesto para luego colapsar, entrando en una parada cardiorrespiratoria que lamentablemente no pudo revertirse.
Será en la preceptiva autopsia donde se podrá saber lo que originó realmente este óbito
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