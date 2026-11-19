La Universidad de La Laguna (ULL) ha dado un nuevo paso para incorporar el Grado en Ingeniería Aeroespacial a su oferta académica. El Consejo Social ha aprobado este jueves, 19 de noviembre, iniciar la tramitación de la titulación, que podría comenzar a impartirse en el curso 2028/2029 con 60 plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
La propuesta pretende ampliar las posibilidades de formación universitaria en Canarias y evitar que los jóvenes interesados en esta especialidad tengan que trasladarse a otras comunidades autónomas para cursar sus estudios.
Sin embargo, la implantación del grado todavía no es definitiva. La Universidad deberá superar varios trámites administrativos y académicos antes de poder incorporarlo a su catálogo de titulaciones oficiales.
Cuándo comenzaría Ingeniería Aeroespacial en la ULL
El siguiente paso está previsto para diciembre, cuando la Universidad remitirá al Gobierno de Canarias una memoria de viabilidad para solicitar la autorización correspondiente.
Si obtiene el visto bueno del Ejecutivo autonómico, comenzará la elaboración del plan de estudios y su posterior evaluación por los organismos competentes.
El objetivo es que las primeras clases puedan impartirse durante el curso 2028/2029, aunque esta fecha dependerá del resultado de la tramitación.
La titulación estaría adscrita a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la ULL, cuyo director, Ernesto Pereda, fue el encargado de presentar la propuesta ante el Consejo Social.
Para justificar su puesta en marcha, Pereda destacó el interés que despiertan las titulaciones de ingeniería entre los futuros universitarios.
Como ejemplo, señaló que la demanda de Ingeniería Electrónica alcanza el 169% y la de Ingeniería Mecánica, el 186%, en relación con las plazas ofertadas.
En el caso de los estudios aeroespaciales, actualmente disponibles en una decena de universidades españolas, la creación del grado permitiría ofrecer una alternativa en Tenerife a estudiantes canarios que ahora deben desplazarse fuera del Archipiélago.
Satélites, aeronaves y asignaturas en inglés
La propuesta académica contempla una especialización en Equipos y Materiales Aeroespaciales, una orientación vinculada con las capacidades tecnológicas que Canarias está desarrollando en este sector.
Entre los ámbitos señalados por la Universidad figuran la integración y los ensayos de pequeños satélites, la instrumentación espacial, los sistemas no tripulados y el mantenimiento de aeronaves.
Además, se plantea que las asignaturas de tercero y cuarto curso se impartan en inglés, con el objetivo de facilitar la internacionalización de los estudios y la preparación de los futuros profesionales para un sector de actividad global.
El grado comenzaría utilizando las instalaciones actuales de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología.
No obstante, la ULL reconoce que sería necesario disponer de infraestructuras específicas en cursos posteriores para responder a las necesidades prácticas y técnicas de la nueva titulación.
La Universidad también vincula esta iniciativa con las oportunidades de empleo del sector aeroespacial y con la posibilidad de formar profesionales especializados sin que tengan que abandonar Canarias durante su etapa universitaria.
Dos nuevos posgrados en Enfermería y Cine
Durante la misma sesión, el Consejo Social aprobó la creación de otros dos títulos propios de posgrado, relacionados con el ámbito sanitario y la industria audiovisual.
El primero es el Diploma de Especialización en Enfermería de Urgencias y Emergencias, organizado por la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria.
Dispondrá de 15 plazas y combinará formación teórica completamente en línea con prácticas presenciales en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El número de estudiantes estará limitado por la capacidad de las instalaciones hospitalarias para acoger las prácticas.
Por su parte, el Diploma de Experto en Producción Cinematográfica estará organizado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la ULL y la Escuela de Cine Fuera de Campo, de Santa Cruz de Tenerife.
La formación contará inicialmente con 30 plazas, con docencia presencial que también se retransmitirá por internet.
La Universidad relaciona este nuevo título con las necesidades de especialización de la industria audiovisual del Archipiélago, donde, según los datos aportados en la sesión, operan unas 600 empresas.
Finalmente, el Consejo Social aprobó su presupuesto para 2027, que asciende a 1.265.315,32 euros.