Un camión cuyo conductor perdió el control de su vehículo al entrar a Santa Cruz de Tenerife causó ayer un accidente que se saldó con cuatro heridos, notables daños materiales y unas retenciones kilométricas en una zona particularmente sensible para la circulación en el área metropolitana como es esta vía de acceso a la capital tanto desde la TF-5 como desde la TF-1.
Se da la circunstancia de que hace apenas mes y medio tuvo lugar un accidente similar con el agravante de que, en aquel entonces, hubo que lamentar el fallecimiento de una persona.
En información recabada entre emergencias actuantes, el 112 y testigos de estos hechos, el suceso acaeció minutos después de las cuatro y cuarto de la tarde, cuando dicho camión -con capacidad para transportar 7.500 kilos de peso, e iba con carga– perdió el control y colisionó con siete vehículos más que se encontraban detenidos en un semáforo de acceso a la avenida de Manuel Hermoso Rojas.
Pese a la violencia de los sucesivos impactos, por cuanto el camión llegó a cruzar todo el ancho de la vía a esa altura golpeando todo lo que encontró a su paso, solo hay que lamentar cuatro personas heridas cuyas lesiones fueron catalogadas como leves en primera instancia y que viajaban en dos de los turismos que se llevaron la peor parte, siendo atendidos y trasladados por miembros del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a los hospitales de Quirón Salud y Clínica Parque.
De la identidad de los heridos solo constaba ayer que entre ellos hay al menos un varón y una mujer.
Respecto al camionero, un varón de mediana edad, resultó ileso y dio negativo en las preceptivas pruebas posteriores para detectar si se encontraba o no bajo la influencia del alcohol u otras drogas. Aunque, al igual que otros afectados, rechazó ser trasladado a un centro hospitalario, se les recomendó igualmente por la mera probabilidad de que padezcan lesiones ocultas a primera vista.
Lógicamente, las retenciones derivantes de este accidente fueron notables, si bien es de justicia reconocer la eficaz respuesta informativa dada desde la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, lo que permitió alertar desde los medios en tiempo real a la ciudadanía y ello evitó que el atasco fuera aún mayor.
Precisamente es el Equipo de Atestados de los municipales capitalinos quien instruye ahora las oportunas diligencias para saber la causa de lo sucedido, aunque el sentido común anima a tener como una hipótesis probable que el camión en cuestión se quedara sin frenos.
Han prestado servicio la referida Policía Local santacrucera, hasta tres ambulancias de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado del SUC, bomberos del Consorcio Insular de Tenerife y miembros de la Policía Nacional.
Resta recordar que hace apenas mes y medio tuvo lugar un accidente parecido al de ayer por varias circunstancias, dado que también fue provocado por un camión y llegando a Santa Cruz, pero hay dos diferencias fundamentales entre ambos. Por supuesto, que entonces falleció el camionero, pero también en que, en el caso que nos ocupa, la capacidad del camión sí que le permitía circular donde ha tenido lugar este accidente de ayer.