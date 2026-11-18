Un camión de 7.500 kilos ha perdido el control y ha colisionado con, al menos, ocho vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo de acceso a la avenida Manuel Hermoso Rojas, en Santa Cruz de Tenerife, este miércoles, 18 de noviembre, según ha informado la Policía Local.
El siniestro se ha producido sobre las 16:23 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 comenzó a recibir llamadas alertando de una colisión múltiple en las inmediaciones del Centro Comercial Meridiano.
Según la información policial, el vehículo pesado no habría conseguido frenar y ha impactado contra los vehículos que esperaban detenidos en el semáforo, antes de terminar chocando contra el muro de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife, donde finalmente ha quedado detenido.
Varios heridos trasladados a hospitales
El accidente ha dejado varias personas heridas, en principio de carácter leve, que han sido trasladadas a distintos centros hospitalarios para recibir asistencia y valoración médica.
Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos profesionales sanitarios han atendido a los afectados antes de proceder a su evacuación.
Por el momento, las primeras informaciones apuntan a cuatro heridos trasladados a hospitales.
Retenciones en la TF-5
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha informado de importantes complicaciones circulatorias en la avenida Manuel Hermoso Rojas, uno de los principales accesos a la capital desde la autopista del Norte.
Las retenciones han llegado a alcanzar la altura del puente de Taco, en la TF-5, debido a la presencia de los vehículos accidentados y al despliegue de los servicios de emergencias, por lo que se ha comenzado a desviar el tráfico.
El siniestro se ha producido antes de la rotonda de acceso a la avenida, en una zona regulada por semáforos donde los vehículos afectados se encontraban detenidos.
Fotos: Sergio Méndez
Amplio dispositivo de emergencias
Además de las tres ambulancias del SUC, han intervenido efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Policía Local de Santa Cruz y voluntarios de Protección Civil.
Los equipos de emergencias han trabajado en la asistencia a los heridos y en la seguridad de la zona, mientras los agentes policiales regulaban la circulación.
Las circunstancias que provocaron que el camión perdiera el control y no pudiera detenerse están pendientes de esclarecerse.