El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife incorpora un nuevo espacio para sus visitantes: una terraza con cafetería y vistas al mar, situada en la explanada del Caribe Bajo. La instalación, anunciada por el jardín botánico a través de sus redes sociales, permitirá hacer una pausa durante el recorrido y contará también con un parque infantil.
El nuevo kiosco se encuentra en el interior del recinto, por lo que para acceder es necesario comprar una entrada al Palmetum. Además, la terraza estará sujeta al horario habitual del jardín botánico, que abre todos los días, incluidos domingos y festivos, de 10.00 a 18.00 horas.
Una nueva terraza con vistas al mar en Santa Cruz de Tenerife
El Palmetum ha presentado este nuevo espacio a través de su cuenta oficial de Instagram, con un vídeo en el que muestra la terraza, la zona de cafetería y sus vistas al océano.
“Te presentamos el que será tu nuevo rincón favorito para hacer una pausa”, señala el jardín botánico en su publicación.
La instalación está concebida como una zona de descanso para quienes visitan el recinto. Según explica el Palmetum, permitirá disfrutar de una bebida, contemplar el paisaje o sentarse a leer, trabajar o conversar durante el paseo.
La nueva terraza se encuentra en la explanada del Caribe Bajo, al final de una de las zonas del jardín botánico. Para localizarla, los visitantes pueden seguir las señales distribuidas por el recinto o solicitar indicaciones al personal.
El anuncio también contempla un parque infantil en este espacio, que ampliará las posibilidades de descanso y ocio para las familias que recorran el Palmetum.
¿Se puede acceder a la cafetería sin pagar entrada?
Una de las principales dudas planteadas por los usuarios en redes sociales tiene que ver con el acceso a la nueva cafetería.
El propio Palmetum ha aclarado que no es posible entrar directamente desde el exterior, ya que la terraza se encuentra dentro de las instalaciones del jardín botánico.
“Se encuentra al final de una de nuestras zonas (Caribe), por lo que el acceso se realiza a través de nuestro jardín botánico”, explica la entidad en respuesta a uno de los comentarios.
Por tanto, quienes quieran visitar la terraza deberán abonar la entrada correspondiente, aunque su intención sea únicamente tomar algo en la cafetería.
El recinto también ha confirmado que el kiosco no podrá permanecer abierto después del cierre del jardín botánico.
Horarios y precios del Palmetum de Santa Cruz
El Palmetum de Tenerife abre todos los días, incluidos domingos y festivos, de 10.00 a 18.00 horas. La última entrada está permitida a las 17.00 horas.
Las tarifas facilitadas por el recinto son las siguientes:
|Tipo de entrada
|Precio
|Adultos no residentes
|6,00 €
|Niños no residentes
|2,80 €
|Adultos residentes
|3,00 €
|Mayores de 65 años residentes
|1,50 €
|Menores de 12 años residentes
|1,50 €
|Residentes con tarifa bonificada
|1,50 €
|Menores de tres años
|Gratis
Las tarifas bonificadas incluyen supuestos como familia numerosa y diversidad funcional. Para acogerse a los descuentos indicados es necesario presentar la documentación acreditativa correspondiente.
El precio de la entrada no incluye servicio de guía.
El nuevo espacio se suma así a la oferta del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, un jardín botánico especializado en palmeras que permite recorrer diferentes ambientes vegetales y disfrutar de vistas hacia el litoral de la capital tinerfeña.
Los interesados pueden consultar las condiciones de acceso y las tarifas en la web oficial del Palmetum.