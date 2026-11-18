El quiosco bar ubicado en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife renovará su imagen bajo la gestión de su nuevo concesionario, la entidad Granocielo, que ha sido la adjudicataria de la nueva concesión para su explotación por parte del Ayuntamiento capitalino.
La nueva empresa prevé remodelar la popular terraza, pero manteniendo los principales elementos arquitectónicos de la instalación. El diseño contempla conservar su característica estructura en forma de cubo y la pérgola exterior, incorporando una iluminación renovada y diferentes mejoras estéticas que permitirán modernizar el espacio y darle una nueva imagen.
La concesión del quiosco de Weyler acordada por el Consistorio establece un canon anual de 54.024 euros y una duración de diez años, sin prórroga.