El kiosco de la plaza Weyler ya tiene empresa adjudicada: pagará 54.000 euros al año

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la adjudicación del quiosco-bar de titularidad municipal, situado en la plaza Weyler, y destinado a su explotación comercial, a la entidad Granocielo S.L. para su uso privativo.
La concesión de este quiosco establece un canon anual de 54.024 euros y tendrá una duración de diez años, sin posibilidad de prórroga. En esta ocasión el plazo comenzará a contar desde la formalización de la concesión, que deberá realizarse en los términos establecidos en el expediente administrativo, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.
El inmueble objeto de la concesión figura en el Inventario Municipal de Bienes con el número 546 y está identificado como ‘Kiosco-bar en plaza Weyler: edificio de una altura’. En esta ocasión se ha tramitado por procedimiento abierto, de acuerdo con las condiciones económicas y administrativas y las prescripciones técnicas aprobadas para su explotación.
La adjudicación corresponde a Granocielo, S.L., que obtuvo la mayor puntuación en la valoración de las propuestas presentadas al procedimiento. Posteriormente la Mesa Permanente de Contratación verificó la documentación requerida a la entidad propuesta como adjudicataria y elevó la correspondiente propuesta al órgano de contratación.
Finalmente se indica que, una vez adoptado el acuerdo de adjudicación, este deberá ser notificado a la entidad adjudicataria y al resto de licitadores, además de publicarse en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a lo establecido en el expediente.