La niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna ha provocado importantes incidencias durante la tarde de este miércoles, 18 de noviembre. Un total de 12 vuelos han sido desviados a Tenerife Sur, otros tres han sido cancelados y alrededor de una decena han sufrido retrasos, según informó Televisión Canaria.
Las condiciones de baja visibilidad registradas en el aeropuerto de Los Rodeos han dificultado las maniobras de aterrizaje y alterado la programación de distintas conexiones aéreas, tanto de llegada como de salida.
Entre los vuelos afectados por los desvíos figuran conexiones procedentes de Barcelona y Fuerteventura, cuyos aviones han tenido que dirigirse al aeropuerto de Tenerife Sur ante las dificultades para aterrizar en el norte de la Isla.
Doce vuelos desviados a Tenerife Sur por la niebla
La reducción de la visibilidad ha obligado a modificar el destino de 12 vuelos que tenían previsto aterrizar en Tenerife Norte durante la tarde.
A estas incidencias se suman tres cancelaciones y aproximadamente una decena de vuelos con retrasos, de acuerdo con el balance difundido por Televisión Canaria.
Los cambios en la operativa han afectado a pasajeros que tenían previsto desplazarse desde y hacia Tenerife, con modificaciones en los aeropuertos de llegada y demoras respecto a los horarios inicialmente programados.
Por el momento, no se ha facilitado una relación completa de las compañías aéreas ni de todas las rutas afectadas.
Por qué la niebla afecta a los vuelos en Los Rodeos
El aeropuerto de Tenerife Norte se encuentra a unos 633 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde la formación de niebla y nubes bajas puede reducir considerablemente la visibilidad.
Estas condiciones meteorológicas dificultan especialmente las maniobras de aproximación y aterrizaje, lo que puede obligar a las tripulaciones a desviarse a otros aeropuertos cuando no se cumplen los requisitos de seguridad.
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) identifica la niebla y el techo bajo de nubes como fenómenos que pueden afectar de manera significativa a las operaciones de Tenerife Norte.
En este caso, los desvíos se han concentrado en Tenerife Sur, mientras que otras conexiones han registrado cancelaciones y retrasos.
Los pasajeros que tengan previsto volar desde o hacia Tenerife Norte deben consultar el estado de sus vuelos con las compañías aéreas y a través de los canales oficiales de Aena, ya que la programación puede variar en función de la evolución de la visibilidad.