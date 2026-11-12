El mal tiempo vuelve a complicar los vuelos en Tenerife Norte: desvíos y retrasos este jueves

La meteorología adversa vuelve a complicar las operaciones en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna este jueves, 12 de noviembre. La presencia de niebla y la escasa visibilidad han obligado a desviar cuatro vuelos hacia Tenerife Sur durante la mañana, según han confirmado fuentes de Aena a DIARIO DE AVISOS.
Las incidencias afectan a conexiones procedentes de Barcelona, Gran Canaria y Madrid, cuyos aviones no han podido completar el aterrizaje previsto en Los Rodeos.
Aunque fuentes de Aena aseguran que no se están registrando retrasos, numerosos pasajeros se quejan de las demoras que están experimentando durante la mañana.
La situación se produce después de una jornada de miércoles marcada por las incidencias aéreas en Canarias debido a las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Charles.
Cuatro vuelos desviados en Tenerife Norte
Según la información facilitada por Aena, los cuatro vuelos afectados tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte, pero han tenido que dirigirse a Tenerife Sur.
Las conexiones desviadas son las siguientes:
- Barcelona – Tenerife Norte: desviado a Tenerife Sur.
- Gran Canaria – Tenerife Norte: dos vuelos desviados a Tenerife Sur.
- Madrid – Tenerife Norte: desviado a Tenerife Sur.
La niebla que afecta a Los Rodeos está reduciendo la visibilidad en la zona del aeropuerto y condicionando las maniobras de aproximación de las aeronaves.
Ante estas circunstancias, los vuelos afectados han modificado su destino hacia el aeropuerto del sur de la Isla.
Quejas de pasajeros por las demoras
Las incidencias también están generando malestar entre los viajeros.
Pese a que Aena sostiene que no se registran retrasos, son numerosos los pasajeros que denuncian demoras durante esta mañana.
Por el momento, no se dispone de un balance oficial de los tiempos de espera ni de información sobre posibles alteraciones adicionales en los horarios de salida y llegada.
La situación ha llevado a Aena a emitir un aviso público sobre las condiciones meteorológicas en el aeropuerto lagunero. “Meteorología adversa en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna”, señala el gestor aeroportuario, que recomienda consultar directamente con las compañías aéreas antes de desplazarse a las instalaciones.
Nuevas incidencias tras el paso de la borrasca Charles
Los problemas registrados este jueves se suman a las alteraciones que sufrió el tráfico aéreo canario durante el miércoles, 11 de noviembre.
La borrasca Charles provocó numerosas cancelaciones y desvíos en distintos aeropuertos del Archipiélago, especialmente en La Palma y Tenerife Norte.
Según el balance difundido por Aena y recogido por Europa Press, durante la tarde del miércoles se habían contabilizado 27 cancelaciones y 11 desvíos en Canarias. Posteriormente se publicaron balances más elevados.
En el caso de Tenerife Norte, las condiciones meteorológicas obligaron a desviar varios vuelos procedentes de Gran Canaria, Madrid y Sevilla, además de provocar cancelaciones de conexiones interinsulares.
Ante las nuevas incidencias de este jueves, Aena recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de acudir al aeropuerto, ya que la operativa puede verse condicionada por la evolución de la meteorología.