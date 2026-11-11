La borrasca Charles complica los vuelos en Canarias: ya son 27 cancelaciones y 11 desvíos

La borrasca Charles continúa alterando este miércoles, 11 de noviembre, el tráfico aéreo en Canarias, donde las condiciones meteorológicas adversas han provocado ya 27 cancelaciones y 11 desvíos de vuelos, según el último balance facilitado por Aena. Las incidencias afectan a cuatro aeropuertos del Archipiélago, con La Palma como el más perjudicado.
La situación ha empeorado a lo largo de la jornada. El anterior balance, actualizado a las 13.00 horas, contabilizaba 18 cancelaciones y 10 desvíos. Las nuevas cifras suponen nueve vuelos cancelados más y un desvío adicional, con conexiones interinsulares, nacionales e internacionales afectadas.
Las dificultades para operar se concentran en los aeropuertos de La Palma, Tenerife Norte, La Gomera y El Hierro. Algunos vuelos han tenido que regresar a sus aeropuertos de origen, mientras que otros han sido desviados a Tenerife Sur, Gran Canaria y Fuerteventura.
La Palma acumula 22 cancelaciones y cuatro desvíos
El Aeropuerto de La Palma es el que registra mayores complicaciones por el paso de la borrasca Charles. Según la actualización de Aena, las condiciones meteorológicas han obligado a cancelar 22 operaciones aéreas.
De ellas, 14 corresponden a vuelos con destino Tenerife Norte, cinco a Gran Canaria, uno a Tenerife Sur y otro a Fráncfort (Alemania). A estas incidencias se suma la cancelación de una conexión procedente de Madrid.
La meteorología adversa también ha complicado la llegada de vuelos internacionales a la Isla, con cuatro aviones desviados a otros aeropuertos canarios.
En concreto, una conexión procedente de Múnich ha sido desviada a Gran Canaria, mientras que otros dos vuelos, procedentes de Zúrich y Berlín, han tenido que dirigirse a Tenerife Sur.
La última actualización incorpora, además, un nuevo desvío: un avión procedente de Hamburgo que tenía previsto aterrizar en La Palma ha sido enviado al Aeropuerto de Fuerteventura.
Tenerife Norte registra seis desvíos y dos cancelaciones
El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna también continúa afectado por las condiciones meteorológicas, con seis vuelos desviados y dos cancelaciones.
Tres aviones procedentes de Gran Canaria han tenido que regresar al aeropuerto de origen ante las dificultades para completar su llegada a Tenerife.
Otros dos vuelos procedentes de Madrid han sido desviados a diferentes aeropuertos del Archipiélago: uno a Tenerife Sur y otro a Gran Canaria.
A ellos se suma una conexión procedente de Sevilla, que también ha tenido que dirigirse a Tenerife Sur.
En cuanto a las cancelaciones, Aena ha comunicado la suspensión de dos vuelos con destino Gran Canaria.
Cancelaciones en La Gomera y El Hierro
Las incidencias provocadas por la borrasca Charles también afectan a los aeropuertos de las islas occidentales.
En La Gomera, Aena ha comunicado la cancelación de un vuelo con destino Tenerife Norte, mientras que en El Hierro las operaciones suspendidas con destino al aeropuerto tinerfeño aumentan a dos.
Además, un avión que había despegado de Tenerife Norte con destino a El Hierro ha tenido que regresar al aeropuerto de origen debido a la meteorología adversa.
Con estas cifras, el balance de la jornada asciende a 27 cancelaciones y 11 desvíos, sin que se haya comunicado en esta actualización una previsión sobre la normalización de las operaciones.
Las incidencias meteorológicas coinciden con la huelga general convocada este miércoles en Canarias, que también ha provocado modificaciones en la programación aérea. No obstante, los 27 vuelos cancelados y los 11 desvíos corresponden exclusivamente a las alteraciones atribuidas por Aena a la meteorología adversa, al margen de las incidencias laborales.