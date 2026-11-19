El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado este jueves, 19 de noviembre, una ampliación general de un mes de los plazos de los procedimientos administrativos municipales en curso como consecuencia del ciberataque sufrido a principios de noviembre. La medida llega mientras el Consistorio recupera progresivamente sus sistemas informáticos, aunque la sede electrónica continúa fuera de servicio.
El decreto extraordinario, firmado por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, también amplía hasta el 21 de diciembre de 2026 el período voluntario de pago de determinados recibos y liquidaciones municipales.
Estas decisiones buscan reducir las consecuencias que la interrupción de los servicios digitales ha tenido sobre los ciudadanos y las empresas que necesitan realizar gestiones con la administración local.
Qué plazos amplía el Ayuntamiento de La Laguna
La principal medida consiste en prorrogar durante un mes los plazos de los procedimientos administrativos de competencia municipal que se encuentren en curso, debido a la indisponibilidad de la sede electrónica.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha establecido una fecha concreta para determinados pagos municipales.
Los recibos de cobro periódico y liquidaciones que estuvieran dentro de su período voluntario de abono entre el 29 de octubre y el 20 de noviembre podrán pagarse hasta el 21 de diciembre de 2026.
Esta ampliación afecta a los recibos y liquidaciones que cumplan esas condiciones, no necesariamente a todos los pagos municipales.
El Consistorio pretende así evitar que la imposibilidad de utilizar sus plataformas digitales perjudique a quienes tienen obligaciones administrativas o económicas pendientes.
El Ayuntamiento pide repetir algunas solicitudes presentadas en octubre
El comunicado municipal también incluye una advertencia importante para las personas que realizaron trámites antes de que se detectara el ataque informático.
Según el Ayuntamiento, los únicos expedientes de los registros de entrada y salida afectados corresponden a los tramitados desde las 16.00 horas del 28 de octubre hasta el 30 de octubre.
Por este motivo, el Consistorio solicita a las personas que presentaron solicitudes o comunicaciones durante ese intervalo que vuelvan a realizar los trámites, con el objetivo de garantizar su correcta incorporación y continuidad en los procedimientos administrativos.
La administración municipal señala que esta incidencia afecta a ese período concreto, mientras continúa trabajando en la recuperación del resto de sus aplicaciones.
La Laguna neutraliza la amenaza y recupera sus copias de seguridad
El Ayuntamiento también ha comunicado avances en la recuperación de la infraestructura tecnológica afectada por el ciberataque, detectado el pasado 2 de noviembre.
Según la información facilitada este jueves, los equipos especializados han conseguido neutralizar la amenaza original que afectó a los sistemas municipales.
Además, se ha logrado recuperar satisfactoriamente la totalidad de las copias de seguridad del Consistorio.
La Corporación atribuye este resultado a las medidas preventivas que tenía implantadas antes del incidente, que han permitido preservar la información interna y afrontar la reconstrucción de los sistemas afectados.
Otro de los avances es la recuperación de la página web municipal, que ya vuelve a estar operativa.
Sin embargo, la sede electrónica todavía no se ha restablecido y continúan los trabajos para recuperar las restantes plataformas digitales utilizadas por la ciudadanía y los empleados municipales.
Ayudas sociales, pagos a proveedores y gestión tributaria
La recuperación de los sistemas informáticos se está desarrollando de manera gradual, con prioridad para las aplicaciones necesarias para mantener los servicios esenciales.
Entre las principales tareas pendientes se encuentran las herramientas relacionadas con la gestión de ayudas sociales y el pago a proveedores, dos ámbitos que el Ayuntamiento considera prioritarios.
También se trabaja en el restablecimiento de los sistemas de Gestión Tributaria, Contabilidad y Gestión de Expedientes.
La interrupción de estas herramientas afecta a funciones necesarias para la actividad municipal, desde la tramitación de solicitudes hasta la gestión económica y administrativa.
Por ahora, el Consistorio no ha comunicado una fecha definitiva para la recuperación completa de todos los servicios digitales.
La emergencia tecnológica continúa vigente
El ciberataque fue detectado el lunes 2 de noviembre y provocó problemas en numerosos sistemas municipales, incluidos la página web, la sede electrónica y las aplicaciones de gestión administrativa, tributaria y contable.
Desde entonces, el Ayuntamiento ha trabajado en coordinación con especialistas en ciberseguridad para contener la amenaza y recuperar sus sistemas.
Aunque se ha neutralizado el ataque original y se han restaurado las copias de seguridad, la situación de emergencia tecnológica continúa vigente.
El Ayuntamiento explica que todavía debe completar la recuperación de los servicios y reforzar la seguridad de su infraestructura informática antes de retomar plenamente la actividad ordinaria.
La Corporación sostiene que estas actuaciones también permitirán mejorar su capacidad para prevenir y responder ante posibles ataques informáticos en el futuro.