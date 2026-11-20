Alejandro Sanz regresará a Tenerife el próximo 12 de junio de 2027 con su gira ¿Y Ahora Qué+?. El artista actuará en el Estadio Francisco Peraza ‘La Manzanilla’, en La Laguna, en un concierto cuyas entradas saldrán a la venta el martes 24 de noviembre, a partir de las 9.00 horas, según ha anunciado la organización.
La actuación tendrá además un significado especial dentro del calendario del cantante: Tenerife será el punto de partida de los 12 conciertos que ofrecerá en España durante el verano de 2027.
El anuncio llega después de una gira internacional que, según los datos facilitados por la promotora, ha recorrido diferentes países con 76 conciertos, de los cuales 69 agotaron todas sus localidades.
Cuándo salen a la venta las entradas de Alejandro Sanz en Tenerife
Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Tenerife estarán disponibles desde el próximo martes 24 de noviembre de 2026, a las 9.00 horas (hora canaria).
La organización ha confirmado dos canales de venta:
- Entradas.com.
- El Corte Inglés, a través de sus canales de venta de entradas.
Por el momento, no se han facilitado los precios de las localidades ni la hora de inicio del espectáculo.
El concierto tendrá lugar el sábado 12 de junio de 2027 en el Estadio Francisco Peraza, conocido como La Manzanilla, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Alejandro Sanz abrirá en Tenerife su gira española de 2027
La nueva visita del artista madrileño a la Isla se enmarca en la gira ¿Y Ahora Qué+?, un espectáculo que combina las canciones de su trabajo más reciente con algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.
Acompañado por su banda, el músico ofrecerá un repertorio en el que convivirán el pop, los ritmos latinos y las influencias flamencas que han caracterizado buena parte de su carrera.
El concierto llegará meses después de que Sanz recibiera un nuevo reconocimiento en los Latin Grammy 2026, celebrados el pasado 12 de noviembre.
Su trabajo ¿Y Ahora Qué+? obtuvo el galardón al Mejor Álbum Pop Contemporáneo, un premio que se suma a una trayectoria de más de tres décadas en la industria musical.
Más de 25 millones de discos vendidos y 29 premios Grammy
Desde la publicación de Viviendo Deprisa en 1991, Alejandro Sanz ha construido una carrera que incluye más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo.
Su trayectoria suma 25 Latin Grammy y cuatro Grammy, convirtiéndolo en uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente.
En 2017, la Academia Latina de la Grabación lo distinguió como Persona del Año por su trayectoria artística y sus contribuciones filantrópicas.
A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Shakira, Alicia Keys, Camila Cabello, Laura Pausini, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Carlos Vives y Tony Bennett.
Su regreso a Tenerife permitirá escuchar en directo tanto las canciones de su nueva etapa musical como parte del repertorio que lo ha acompañado desde los años noventa.
El concierto está organizado por New Event, con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fred. Olsen Express, Archipiélago Renting, I Love The World y Seitrack, entre otras entidades.