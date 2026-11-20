La caída de un motorista en la autopista TF-5, a la altura del túnel de 3 de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, está provocando retenciones este viernes, 20 de noviembre, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 Canarias.
El incidente se ha producido en el interior del túnel, en dirección norte, lo que está afectando a la circulación de vehículos por esta vía.
Según ha indicado el 1-1-2, recursos de emergencias intervienen en el lugar para atender el incidente.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado del motorista ni sobre las circunstancias en las que se produjo la caída.
Desde el servicio de emergencias se ha pedido precaución a los conductores que circulen por la zona ante las retenciones registradas.