La DGT seguirá compartiendo estos datos de los coches hasta 2027

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantendrá durante un año más su intercambio de información sobre vehículos con Carfax, compañía especializada en historiales de automóviles. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes, 21 de septiembre, la prórroga del convenio, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir el fraude relacionado con los vehículos.
El acuerdo continuará vigente desde el 27 de octubre de 2026 hasta el 26 de octubre de 2027. Se trata de la tercera prórroga anual del convenio original firmado en 2021 y mantiene sin modificaciones las condiciones establecidas entonces.
La colaboración resulta especialmente relevante para el mercado de vehículos de ocasión, ya que permite cruzar información sobre inspecciones técnicas, kilometraje, defectos detectados, vehículos siniestrados o automóviles importados con antecedentes en otros países.
Qué datos de los coches facilita la DGT
El convenio original establece que la Jefatura Central de Tráfico suministra información procedente de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Entre los datos incluidos figuran la matrícula, marca, modelo y contraseña de homologación del vehículo. También se incorporan la fecha en la que pasó la ITV y el kilometraje registrado en ese momento.
La información incluye además el resultado de la inspección —favorable o desfavorable— y los posibles defectos leves, graves o muy graves detectados durante la ITV.
El acuerdo establece actualizaciones con una periodicidad mínima semanal.
Vehículos robados, siniestrados o importados
El intercambio funciona también en sentido contrario. Carfax proporciona a Tráfico información sobre determinados vehículos que circulan en España y que han sido importados desde otros países.
El convenio presta especial atención a los automóviles afectados por llamadas a revisión y a vehículos importados que hayan sufrido siniestros o hayan sido robados antes de llegar a España.
Entre la información que puede facilitar Carfax figuran el número de identificación del vehículo (VIN), marca, modelo, países de origen y tránsito y la existencia de antecedentes relacionados con siniestros o robos, siempre que disponga de esos datos.
El acuerdo menciona expresamente vehículos procedentes de Estados Unidos clasificados como salvage, cuando han sufrido un siniestro o han sido declarados siniestro total, y junk, cuando presentan defectos graves que pueden afectar a la seguridad vial.
El kilometraje, entre los datos clave contra el fraude
Uno de los objetivos del convenio es aumentar la transparencia en la compraventa de coches de segunda mano y dificultar fraudes relacionados con el historial del vehículo.
El kilometraje anotado durante las ITV es uno de los elementos incluidos en el intercambio de información. También resultan relevantes los antecedentes de inspecciones, sus resultados y posibles defectos detectados.
El convenio señala, además, que la colaboración busca dificultar delitos relacionados con la sustracción y comercialización internacional de vehículos robados o siniestrados.
No se intercambian datos personales de los conductores
El acuerdo establece expresamente que el intercambio de información no debe implicar la cesión de datos personales contraria a la normativa de protección de datos.
Carfax puede utilizar individualmente determinados datos recibidos dentro de sus servicios de detección del fraude, mientras que la DGT puede emplear la información recibida para fines estadísticos y para facilitar información relacionada con el mercado de vehículos de ocasión.
La prórroga publicada este lunes no introduce nuevas obligaciones para los propietarios de vehículos ni modifica las normas de circulación. Mantiene durante un año más el sistema de colaboración iniciado en 2021 entre Tráfico y Carfax.