Es oficial: estudiantes de la ULL podrán hacer prácticas en centros de Defensa en Canarias

Los estudiantes de Grado y Máster de la Universidad de La Laguna (ULL) podrán realizar prácticas académicas en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa en Canarias. Así lo establece el convenio entre ambas instituciones publicado este lunes, 21 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El acuerdo permitirá que alumnos de diferentes titulaciones oficiales completen su formación mediante prácticas externas curriculares vinculadas a sus estudios. El número de estudiantes que podrá participar no queda fijado de antemano, sino que se determinará cada año de común acuerdo entre Defensa y la ULL.
El convenio también crea un marco de colaboración para el desarrollo de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) relacionados con materias de interés para ambas instituciones.
Quién podrá acceder a las prácticas
La Universidad de La Laguna será la encargada de gestionar las correspondientes convocatorias de prácticas, que deberán respetar los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
Cada programa establecerá el perfil requerido, las actividades que realizará el estudiante, su duración y las fechas previstas de inicio y finalización. También deberá concretarse si pueden participar únicamente estudiantes civiles o también alumnos que sean miembros de las Fuerzas Armadas.
Por tanto, la publicación en el BOE no supone que exista ya una convocatoria abierta para solicitar estas prácticas. Las plazas concretas dependerán de los programas que posteriormente ponga en marcha la ULL junto al Ministerio de Defensa.
Las prácticas se desarrollarán en unidades, centros y organismos de Defensa situados en Canarias, aunque el convenio no establece una relación cerrada de instalaciones donde podrán realizarse.
Defensa comunicará en cada caso el horario, lugar, contenido y periodo de las prácticas, además de designar un tutor.
Las prácticas no serán remuneradas por Defensa
El acuerdo establece expresamente que estas actividades tienen carácter exclusivamente académico y no generan una relación laboral o contractual con el Ministerio de Defensa.
Tampoco supondrán el pago de salarios, indemnizaciones o cualquier otra remuneración a cargo del Estado. Las obligaciones correspondientes con la Seguridad Social recaerán sobre la Universidad de La Laguna.
La duración de cada estancia dependerá de los créditos asignados al proyecto formativo correspondiente.
Al finalizar, Defensa expedirá un certificado en el que constarán el tiempo de prácticas realizado y su contenido básico. Los estudiantes tendrán además un tutor académico de la ULL y otro profesional en la unidad o centro donde desarrollen su actividad.
Acceso a instalaciones militares y confidencialidad
Los alumnos que participen deberán cumplir las normas sobre seguridad militar, protección de la información y protección de datos.
El acceso del personal civil a determinadas zonas de las instalaciones militares requerirá autorización y estará sujeto a los correspondientes planes de seguridad. Además, la información clasificada del Ministerio de Defensa queda expresamente fuera del convenio.
El acuerdo, firmado el pasado 10 de septiembre, y tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse por otros cuatro mediante acuerdo expreso entre las partes.