Un colegio de Tenerife suspende las clases presenciales por la borrasca Charles

El Ayuntamiento de Fasnia ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial para este miércoles, 11 de noviembre, debido a la alerta meteorológica por fuertes vientos en Tenerife. La decisión, adoptada como medida preventiva, contempla el cierre de las instalaciones educativas del municipio mientras se mantenga esta situación.
La medida ha sido comunicada a las familias del CEO Guajara, cuyos dos centros educativos permanecerán cerrados durante la jornada del miércoles. Se trata de las instalaciones situadas en la calle Pablo Ruiz Picasso, número 3, en el casco urbano de Fasnia, y del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años, ubicado en la calle El Venenero, en el barrio de Las Eras.
Clases telemáticas por la alerta meteorológica en Tenerife
Como alternativa a la enseñanza presencial, el centro ha informado de que la actividad educativa se desarrollará de manera telemática, siguiendo los horarios habituales de clase.
El profesorado facilitará las actividades y tareas correspondientes a través de la plataforma Google Classroom, con el objetivo de mantener la continuidad de la enseñanza durante la suspensión.
No obstante, desde el centro educativo han señalado que se actuará con la máxima flexibilidad y comprensión ante las dificultades que puedan encontrar las familias para realizar las actividades propuestas.
En este sentido, reconocen que las condiciones meteorológicas adversas y las circunstancias particulares de cada hogar podrían impedir o dificultar el seguimiento de las clases a distancia.
Recomiendan extremar las precauciones
La dirección del CEO Guajara también ha pedido disculpas por la escasa antelación con la que se ha comunicado la suspensión de las clases presenciales, aunque ha aclarado que la información se ha trasladado a las familias tan pronto como se recibió la notificación oficial.
Asimismo, ha agradecido la colaboración de la comunidad educativa ante esta situación excepcional y ha recomendado extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.
La suspensión de la actividad lectiva presencial se mantendrá mientras continúe la situación que ha motivado el cierre preventivo de las instalaciones educativas del municipio.