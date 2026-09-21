Compartir coche tendrá ‘premio’ en la ULL: prioridad para aparcar en 13 parkings

Compartir coche tendrá ‘premio’ para aparcar en la Universidad de La Laguna (ULL). La institución académica prepara un sistema de barreras inteligentes en 13 aparcamientos que dará prioridad a los vehículos de alta ocupación, una medida con la que pretende reducir el número de coches que llegan diariamente a los campus y aliviar el tráfico.
Antes de implantar el sistema automatizado, la Universidad está realizando pruebas piloto en diferentes facultades. La última tiene lugar este lunes en la Facultad de Farmacia, donde se han reservado ocho plazas para vehículos ocupados por dos o más personas.
Durante estas pruebas, el funcionamiento es sencillo. Personal encargado del dispositivo comprueba cuántas personas viajan en cada vehículo y, cuando se trata de un coche de alta ocupación, facilita el acceso a las plazas reservadas.
En otras facultades participantes se han habilitado 10 o más estacionamientos con este fin. El objetivo de estas experiencias es comprobar el funcionamiento de la medida y recabar datos sobre los hábitos de movilidad de la comunidad universitaria.
Aparcamientos con prioridad para coches compartidos
El Cabildo de Tenerife ha concedido a la ULL una subvención de 530.000 euros para instalar barreras inteligentes en 13 aparcamientos universitarios. Estos sistemas permitirán priorizar el acceso de los vehículos de alta ocupación.
La actuación ya ha sido adjudicada y su instalación está prevista próximamente. La intención es ofrecer una ventaja a quienes compartan vehículo para acudir al campus y reducir así el número de coches que acceden cada día a la zona universitaria.
De esta forma, el sistema que actualmente se prueba de manera manual pasará a estar automatizado mediante barreras capaces de regular el acceso a los estacionamientos.
La medida no supone que los 13 aparcamientos vayan a quedar reservados exclusivamente para coches compartidos, sino que se establecerá una prioridad para los vehículos de alta ocupación dentro del nuevo modelo de gestión del estacionamiento.
Una prueba para cambiar cómo se llega a la ULL
Las experiencias piloto también están permitiendo conocer de primera mano cómo se desplaza el alumnado hasta los campus.
Alejandro, encargado de recabar datos durante la prueba, explicó a Televisión Canaria que una parte importante de los estudiantes que utiliza el coche continúa haciéndolo en solitario.
“La mayoría del alumnado acude a la universidad de manera individual en su coche o caminando, pero no hay fomento del uso del coche compartido”, señaló.
Sobre la experiencia realizada en la Facultad de Economía, añadió que “la mayoría acudía solo y tenía problemas para aparcar y se nota mucho”.
Precisamente ese es uno de los comportamientos que la Universidad pretende modificar ofreciendo un incentivo directo: más facilidades para aparcar cuando varias personas realizan juntas el trayecto.
En la experiencia piloto se consideran vehículos de alta ocupación aquellos en los que viajan dos o más personas. Ese requisito sirve actualmente para identificar los coches que pueden utilizar las plazas reservadas durante las pruebas.
Reducir coches y aliviar el tráfico
La iniciativa busca que estudiantes y trabajadores que realizan desplazamientos similares opten por compartir vehículo en lugar de acudir individualmente al campus.
La reducción de coches particulares permitiría disminuir la presión sobre los aparcamientos universitarios y forma parte de las medidas planteadas para mejorar la movilidad en el entorno de la Universidad de La Laguna.
El siguiente paso será la instalación de las barreras inteligentes en los 13 estacionamientos previstos. Una vez operativo el sistema, los vehículos de alta ocupación tendrán prioridad para acceder a determinadas plazas, convirtiendo el coche compartido en una ventaja también a la hora de encontrar aparcamiento.