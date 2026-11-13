La plaga de termitas en el Teatro Guimerá elevará el coste de la obra

La plaga de termitas detectadas el pasado septiembre en la parte más antigua del santacrucero Teatro Guimerá, en la que abundan más elementos de madera, como las vigas del techo o los palcos, implicará un aumento del gasto previsto para ejecutar la rehabilitación integral del recinto, cifrada inicialmente en unos nueve millones de euros.
El concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, anunció ayer en comisión de control, y a raíz de una comparecencia solicitada por el concejal socialista, Florentino Guzmán, que las afecciones por agentes xilófagos en el interior de la edificación no son tan graves a pesar de que hay zonas muy dañadas, pero “se podrá actuar sobre la madera, reforzando la estructura donde sea necesario y como así se recoge en la investigación realizada al respecto, lo que motivó la suspensión temporal de los trabajos en la parte afectada.
Rivero añadió que las obras en el Guimerá, que comenzaron en abril de 2025, “posiblemente sufrirán un retraso en la fecha inicial para su finalización”, prevista en 2029, aunque “hasta que no se analice con Patrimonio Histórico del Cabildo la propuesta de actuación aún es pronto para informar sobre cuáles serán las partes a salvar, además de cuánto más se prolongará el retraso de los trabajos o aumentará el presupuesto”.
En este sentido, avanzó que “lo primero será plantear al Cabildo una propuesta para el refuerzo del techo y, a continuación, el resto de actuaciones necesarias para posteriormente modificar el proyecto y poder levantar la suspensión de los trabajos en la parte antigua”. Asimismo, subrayó que las obras en la zona más moderna del teatro, que datan de los años 80, “continúan avanzando y allí se colocará un ascensor, nuevos camerinos y se mejorarán los baños y las escaleras”.
Policía Local
Por otra parte, la plantilla de la Policía Local de Santa Cruz fue otro de los temas abordados en la comisión de control municipal. La concejala de Seguridad, Gladis de León, compareció a petición del grupo socialista para explicar los recursos humanos con los que cuenta el cuerpo, donde indicó que “existen 344 funcionarios, de la que 307 son policías y 37 efectivos en las distintas categorías de mando. Somos conscientes que hay que reforzar los efectivos, pues lo ideal sería contar con 500 agentes para la ciudad, pero estamos limitados por el límite marcado por el Estado en la reposición de plazas”.
Pese a ello, adelantó que está previsto convocar 26 plazas tras un proceso selectivo que está en fase avanzada y que pertenece a 2023; otras 9 plazas en proceso de selección que saldrán en la segunda convocatoria de la unificada de 2024; unidos a 28 plazas más pendientes de incorporación en la próxima oferta, y otras 19 acorde a la tasa de reposición de 2026”.