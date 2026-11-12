Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife desde este sábado: horarios, calles y transporte público afectados

Santa Cruz de Tenerife afrontará este fin de semana importantes modificaciones en la circulación, el estacionamiento y el transporte público con motivo de la XII Media Maratón, que se celebrará el domingo 15 de noviembre. Las primeras restricciones comenzarán el sábado y se intensificarán durante la mañana del domingo, cuando numerosas calles del centro quedarán cerradas al tráfico.
La Policía Local de Santa Cruz ha preparado un dispositivo especial que afectará a la avenida Marítima, la avenida Anaga, la Vía Litoral, la zona de San Andrés y diferentes calles del centro de la capital.
Además, numerosas líneas de TITSA modificarán sus recorridos, la línea 920 quedará suspendida durante el evento y el tranvía limitará su servicio en parte de la línea 1.
La prueba deportiva contará con dos modalidades: una carrera popular de ocho kilómetros y una media maratón de 21 kilómetros, con salidas previstas a las 09.45 y 09.00 horas, respectivamente.
Cuándo comienzan los cortes de tráfico en Santa Cruz
Las restricciones se aplicarán de forma progresiva entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.
Estos son los horarios anunciados por el Ayuntamiento:
|Día
|Hora
|Restricción
|Sábado 14
|10.00
|Cierre de un tramo de la avenida Marítima para preparar la zona de meta
|Domingo 15
|06.45
|Cierre al tráfico de la zona litoral del frente de la ciudad
|Domingo 15
|07.00
|Corte de los carriles utilizados por los corredores en la TF-11 hacia San Andrés
|Domingo 15
|08.00
|Cierre completo del itinerario de la carrera
Los cortes se mantendrán durante el desarrollo del evento, con una recuperación progresiva de la circulación conforme lo permitan las condiciones de seguridad.
La Policía Local recomienda evitar los desplazamientos en vehículo privado por las zonas afectadas y prestar atención a la señalización provisional.
Qué calles estarán afectadas por la Media Maratón
El recorrido de la prueba de 21 kilómetros atravesará distintas zonas del litoral, el centro de Santa Cruz y el entorno de Anaga.
Entre las principales vías afectadas se encuentran la avenida Marítima, la Vía Litoral, la avenida Francisco La Roche, la avenida Anaga y la autovía de San Andrés (TF-11).
La carrera llegará hasta la entrada de San Andrés, donde los participantes girarán para regresar hacia Santa Cruz.
En esta parte del recorrido, los corredores utilizarán los carriles más próximos al mar. La organización prevé mantener otros carriles habilitados para permitir la circulación en ambos sentidos.
Posteriormente, la prueba atravesará la avenida de La Constitución, el entorno de la Ermita de Regla, las calles Vicente Álvarez Pedreira, Adán Martín Menis y Celia Cruz, así como diferentes tramos de Manuel Hermoso Rojas.
También se verán afectadas La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, el parque García Sanabria, la calle del Pilar, Villalba Hervás, La Marina, la plaza de España y Bravo Murillo, entre otros puntos.
La meta estará situada en el paseo Francisco Grandi Giraud, junto a la avenida Marítima.
Para mantener la conexión con los pueblos y barrios de Anaga, se permitirá utilizar la vía portuaria, con accesos desde la zona del Auditorio de Tenerife y las inmediaciones del Instituto Oceanográfico, cerca de San Andrés.
Dónde estará prohibido aparcar
Las restricciones de estacionamiento afectarán a numerosas calles y espacios del recorrido.
Según la información municipal, desde las 23.00 horas del sábado 14 de noviembre se establecerán prohibiciones de estacionamiento en los siguientes puntos:
- Carril de superficie de la Vía Litoral.
- Avenida Francisco La Roche.
- Avenida Anaga y conexión con la TF-11.
- Aparcamientos del antiguo Cidemat y de la playa Acapulco, en Valleseco.
- Zona inferior de la avenida Marítima, donde habitualmente se instala el rastro.
- Entorno de la Ermita de Regla.
- Tramos de Vicente Álvarez Pedreira, Celia Cruz y Adán Martín.
- Lateral del edificio del Cabildo de Tenerife.
- Zonas de carga y descarga de Villalba Hervás y parada del autobús turístico.
El Ayuntamiento también anuncia una prohibición específica en la avenida Marítima desde las 23.00 horas del viernes 13, vinculada a los preparativos de la prueba.
La Policía Local pide respetar la señalización temporal para evitar incidencias con los vehículos estacionados.
TITSA modifica numerosas líneas de guaguas
El transporte público también experimentará cambios importantes durante el fin de semana.
Según ha comunicado oficialmente TITSA, las modificaciones comenzarán el sábado 14 de noviembre a las 10.00 horas para varias líneas que habitualmente circulan por el entorno de la plaza de España.
Las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946, 947 y 970 circularán hacia el Intercambiador por el interior del túnel de la plaza de España.
La línea 914 modificará también su recorrido, pasando desde la Alameda por La Marina y Francisco La Roche hasta el túnel.
El domingo, a partir de las 06.45 horas, se ampliarán los desvíos a otras líneas urbanas e interurbanas.
Entre las principales modificaciones destacan:
- 014, 026 y 228: circularán por Tres de Mayo y Benito Pérez Armas.
- 902 y 912: utilizarán Tres de Mayo y la Rambla de Santa Cruz.
- 904: modificará su recorrido por la Rambla de Santa Cruz y el entorno de la plaza de los Patos.
- 905: circulará por la Rambla entre Pancho Camurria y la plaza 25 de Julio.
- 906 y 908: evitarán el entorno del mercado y utilizarán itinerarios alternativos por Tres de Mayo.
- 914: circulará por la Rambla entre el Intercambiador y la Comandancia de Marina.
- 919: conectará Cruz del Señor con el Intercambiador por Benito Pérez Armas y Tres de Mayo.
- 920: quedará suspendida durante la celebración del evento.
- 921: regresará al Intercambiador por la Rambla y Tres de Mayo.
- 936 y 937: utilizarán itinerarios alternativos para acceder al Intercambiador.
Las líneas que conectan Santa Cruz con el sur de la Isla también modificarán sus accesos. En sentido sur utilizarán el túnel de Tres de Mayo y la conexión con la TF-1.
En este caso, la parada 1747, Polígono Costa Sur, quedará fuera de servicio, según la información publicada por TITSA.
Paradas de guaguas anuladas hacia San Andrés
Las conexiones con San Andrés también sufrirán alteraciones durante la carrera.
TITSA ha anunciado la suspensión temporal de varias paradas en sentido hacia San Andrés, entre ellas:
- Avenida Anaga (9167).
- Náutica-ULL / Capitanía Marítima (9318).
- Balneario (9320).
- María Jiménez (9321).
- Dique del Este (9179).
- Cueva Bermeja (9180).
- Báscula (9322).
- Dársena Pesquera (9323).
- Instituto Oceanográfico (9325).
Los pasajeros que necesiten utilizar algunas de estas paradas deberán continuar hasta los puntos habilitados y regresar en sentido Santa Cruz.
TITSA no cobrará el trayecto de vuelta necesario para acceder a las paradas afectadas, según las condiciones anunciadas para el dispositivo.
Además, se habilitarán paradas provisionales en Valleseco y María Jiménez, con regulación de la Policía Local.
Los usuarios pueden consultar todos los recorridos afectados en el aviso oficial de TITSA.
El tranvía también modifica su recorrido
La línea 1 del Tranvía de Tenerife también se verá afectada por la celebración de la Media Maratón.
Según el dispositivo anunciado por el Ayuntamiento, desde las 08.45 horas del domingo 15 de noviembre, el servicio quedará limitado al tramo comprendido entre las paradas de Trinidad y La Paz.
Esto significa que los tranvías no continuarán hacia las paradas situadas entre La Paz y el Intercambiador de Santa Cruz mientras permanezca vigente la restricción.
Los taxis también modificarán sus accesos a determinadas paradas. Las principales afecciones se producirán en plaza Weyler, calle San Clemente, General Gutiérrez y avenida Bravo Murillo.
El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público siempre que sea posible, consultar previamente las modificaciones y seguir las indicaciones de los agentes de la Policía Local.