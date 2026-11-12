Compras, música y 30 bonos regalo de 50 euros: el plan de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife celebrará este sábado, 14 de noviembre, una jornada dedicada al comercio local con actividades infantiles, actuaciones musicales, un desfile de moda y el sorteo de 30 bonos regalo de 50 euros. La cita tendrá lugar en el distrito Ofra-Costa Sur y reunirá propuestas para toda la familia durante cuatro horas.
El evento, organizado por el Ayuntamiento a través de la Sociedad de Desarrollo, se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas, en la explanada del aparcamiento situada junto al Centro Comercial Los Príncipes.
La celebración forma parte del Día del Comercio de Ofra-Costa Sur y pondrá fin a la campaña Premiamos tus compras, en la que han participado más de 50 comercios y restaurantes del distrito, según ha informado el Consistorio.
Qué actividades habrá este sábado en Ofra-Costa Sur
La programación incluirá diferentes propuestas de ocio y entretenimiento dirigidas a vecinos y visitantes, además de una muestra comercial de los establecimientos de la zona.
Entre las actividades previstas destacan:
- Actuaciones musicales y pasacalles de animación.
- Desfile de moda con propuestas comerciales.
- Talleres y actividades infantiles para disfrutar en familia.
- Ruleta de premios para los participantes.
- Un mercado comercial con negocios de Ofra-Costa Sur.
- Un espacio de radio en directo durante la jornada.
Los pasacalles musicales recorrerán diferentes puntos del distrito, desde la calle Decano Consular y la avenida Príncipes de España hasta el Centro Comercial Yumbo.
El objetivo de esta programación es atraer público a la zona comercial y dar a conocer la oferta de los negocios de proximidad.
Cómo funciona el sorteo de los 30 bonos regalo
Uno de los principales atractivos de la jornada será el sorteo de 30 bonos regalo de 50 euros, que podrán utilizarse en los establecimientos participantes.
Esta iniciativa está vinculada a la campaña Premiamos tus compras en el Distrito Ofra-Costa Sur, desarrollada desde octubre para incentivar el consumo en los comercios locales.
Durante la promoción, los clientes que realizaron compras o consumiciones superiores a cinco euros en los establecimientos adheridos pudieron participar en el sorteo.
Los bonos se sortearán durante el evento del sábado entre las personas participantes en la campaña, de acuerdo con la programación municipal.
La iniciativa ha contado con la participación de más de 50 establecimientos comerciales y de restauración, según el Ayuntamiento.
Una jornada para impulsar el comercio de los barrios
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha explicado que la celebración busca reconocer el trabajo de los comerciantes y dar visibilidad a la variedad de establecimientos existentes en Ofra-Costa Sur.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha destacado las actuaciones desarrolladas durante las semanas anteriores para atraer consumidores a los negocios del distrito.
Entre ellas figuran las acciones de Cazadores de compras, las cabinas con premios instantáneos, las ruletas de la suerte y diferentes actividades promocionales.
El concejal de Ofra-Costa Sur, Santiago Díaz, ha señalado que la cita pretende convertirse en un punto de encuentro para las familias y favorecer el conocimiento de los negocios más cercanos.
La celebración se integra en el programa municipal Disfruta en los distritos, que incluye otras iniciativas comerciales y gastronómicas en diferentes zonas de Santa Cruz de Tenerife.