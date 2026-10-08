Santa Cruz sortea 30 bonos de 50 euros por comprar en comercios de Ofra-Costa Sur

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, junto al Distrito Ofra-Costa Sur, organiza la tercera edición del Día del Comercio bajo el lema Premiamos tus compras en el distrito Ofra-Costa Sur, una iniciativa, que se celebra en el marco de Disfruta en los Distritos, busca dinamizar el comercio local, premiar la fidelidad vecinal y culminar con un evento familiar el sábado 14 de noviembre.
Así lo ha comunicado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien señaló que “la campaña se desarrollará del 26 de octubre al 13 de noviembre y permitirá que las personas que realicen compras superiores a 5 euros en los comercios y restaurantes adheridos participen en el sorteo de 30 bonos regalo, valorados en 50 euros cada uno, que posteriormente podrán canjear en los establecimientos participantes”.
Desde la Sociedad de Desarrollo se apunta que, de cara a la cita del 14 de noviembre, se han abierto las inscripciones al tejido comercial y de restauración del distrito, que permanecerán abierta hasta el 3 de noviembre a las 14.00 horas, para ello deberán enviar un correo electrónico a info@marchago.com.
La primera teniente de alcalde y edil delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que “cuando hablamos de comercio de proximidad hablamos de una actividad económica que forma parte de la vida cotidiana de nuestros barrios”. “Detrás de cada comercio que se abre hay una persona que emprende -agregó-, que genera empleo, que conoce a sus clientes y que contribuye a mantener activos los barrios”. “El fin -indicó- es que el comercio sea también un espacio de encuentro”.