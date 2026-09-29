Pagas 12,50 euros y gastas 25: los nuevos bonos que llegan a Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha una campaña especial de Bonos Consumo Domingo coincidiendo con el fin de semana de Plenilunio, una iniciativa que pretende incentivar las compras y favorecer la actividad de los comercios de la capital durante la apertura dominical del mes de octubre. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “las personas interesadas en consultar los comercios participantes lo podrán hacer en la página web”.
En este sentido, Bermúdez destacó que “Plenilunio es un momento especialmente adecuado para poner en marcha esta iniciativa, porque durante ese fin de semana, Santa Cruz recibe a muchas personas y genera una gran actividad en sus calles” y añadió que “queremos aprovechar esa energía y prolongarla durante todo octubre, convirtiendo cada domingo en una nueva oportunidad para apoyar al comercio local”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “Bonos Consumo Domingo nace con la intención de acompañar al comercio y proporcionar a la ciudadanía un aliciente para que realicen sus compras en nuestros establecimientos” y añadió que “cuando compramos en los comercios de nuestra ciudad no sólo estamos adquiriendo un producto o un servicio, también estamos contribuyendo a mantener viva la actividad de nuestras calles, al tiempo que se genera economía”.
“Con esta campaña queremos poner el foco en ese comercio cercano, que forma parte del día a día y genera comunidad, haciendo que la ciudadanía lo elija también los domingos” indicó Pérez, quien subrayó que “se pondrán en circulación un total de 4.800 bonos consumo, repartidos en cada domingo, es decir, 1.200 bonos para cada uno de esos cuatro domingos de octubre”.
Así, Pérez informó de que “cada Bono Consumo Domingo tendrá un valor de 25 euros, de los que el 50% será aportado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y el otro 50% corresponderá a la persona consumidora” y añadió que “la ciudadanía podrá adquirir cada bono a 12,50 euros y podrá realizar compras por valor de 25 euros, pudiendo adquirir un máximo de dos bonos por domingo y un límite acumulado de seis bonos durante toda la campaña”.
“Los Bonos Consumo domingo se pondrán a la venta cada viernes previo al domingo correspondiente, a partir de las 10:00 horas, y podrán adquirirse hasta las 12:00 horas del domingo o hasta agotar existencias, y sólo se podrán canjear el domingo indicado en el propio bono en los establecimientos adheridos” destacó Pérez, quien recordó que “una vez terminado el domingo habilitado para el canje, estos caducarán y no podrán ser reembolsados”.
“Es importante recordar que no podrán agruparse bonos de distintas personas en una misma compra, ni mezclarse diferentes tipologías de bonos en una misma transacción” recalcó Pérez, quien añadió que “cada establecimiento tendrá un límite máximo de canjeo de 1.500 euros por domingo”.
Por último, Carmen Pérez informó de que “actualmente se han adherido cerca de una treintena de establecimientos para todos los domingos de la campaña” y añadió que “el plazo de adhesión por parte del tejido comercial continúa abierto, por lo que animamos al comercio a entrar en la web y tramitar su inscripción, ya que, además, este domingo será el primero de la campaña, coincidiendo con la celebración de Plenilunio, por lo que este viernes a las 10:00 horas se podrán adquirir los primeros Bonos Consumo Domingo para canjearlos el domingo 4 en los establecimientos adheridos”.
Participación de los establecimientos
Los Bonos Consumo Domingo Santa Cruz, es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y FAUCA, y están dirigidos exclusivamente a establecimientos de comercio al por menor ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que cumplan los requisitos establecidos. Así, en el caso de los nuevos establecimientos interesados en participar, deberán cumplimentar el formulario de adhesión disponible en la página web y, posteriormente, enviar un correo electrónico a bonoconsumosc@fauca.org para que se pueda comprobar que reúnen los requisitos.
Una vez realizada esta comprobación, los establecimientos deberán cumplimentar y firmar el Compromiso de Apertura, indicando mediante una “X” los domingos en los que permanecerán abiertos. Los comercios participantes deberán comprometerse a abrir al menos tres de los cuatro domingos previstos y mantener un horario mínimo de apertura de 10:30 a 14:00 horas. Para cualquier aclaración, los establecimientos pueden contactar con FAUCA a través del correo bonoconsumosc@fauca.org o del teléfono 675 633 988.