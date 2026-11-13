El PSOE acusa al Ayuntamiento de Santa Cruz de pagar con dinero público dos camiones de basura ya utilizados

El PSOE acusó ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz, y en concreto al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, de pagar con dinero público dos camiones usados que ya realizaban el servicio de recogida de residuos en el municipio a través de la concesión otorgada a la empresa Valoriza, en cuyo pliego de condiciones se recoge que esta se comprometía a efectuar dicha compra con medios propios y no municipales.
La portavoz socialista, Patricia Hernández, así lo denunció en comisión de control, donde la pregunta se tornó en un tenso debate entre ambos ediles y en el que tuvo que intervenir hasta el secretario del pleno para aclarar aspectos jurídicos sobre las intervenciones.
La situación de la limpieza, la constante presencia de plagas de roedores y, muy especialmente, la polémica en torno a la financiación y uso de vehículos y contenedores de la empresa Valoriza fueron los ejes de un enfrentamiento que escaló cuando Hernández puso sobre la mesa un informe técnico, fechado el pasado julio, en el que se detallaba el kilometraje de los vehículos adscritos al servicio de limpieza, lo que, a su juicio, destapaba una grave irregularidad: “El Ayuntamiento ha pagado con dinero público, a través de modificaciones presupuestarias, dos camiones que ya formaban parte del contrato y que la empresa debería aportar con sus propios medios”, subrayó.
Hernández acusó directamente a Tarife de haber actuado “contra el criterio del servicio jurídico y de la intervención”, señalando que estas decisiones benefician de manera injustificada a la concesionaria en lugar de exigirle el cumplimiento estricto del pliego de condiciones. Asimismo, la socialista reprochó al concejal que critique o alabe a los técnicos municipales según le convenga políticamente.
Por su parte, Tarife rechazó rotundamente las acusaciones y tildó la intervención de la oposición de “trilerismo político”, argumentando que “los informes y los canales de contratación se han manejado con total legalidad para reforzar los zafarranchos y la limpieza en los barrios de Santa Cruz”. Al respecto, explicó que el Ayuntamiento concurrió a una convocatoria de fondos europeos para implantar el contenedor marrón, autorizándose al concesionario la adquisición de 800 contenedores de carga lateral, 1.200 de carga trasera y dos camiones.
Según el edil, fue la propia empresa la que, por su cuenta y riesgo, adelantó las compras, y justificó la puesta en marcha de los vehículos aportando una carta de la marca Renault que exige el uso continuado de los camiones desde su adquisición para no perder la garantía y certificar su correcto funcionamiento. “Yo le hago caso a todos los informes de los funcionarios de esta casa. Usted a algunos y de manera trilona”, espetó Tarife a Hernández.
El debate también abordó la crisis de salubridad, donde Hernández vinculó directamente la proliferación de ratas con una deficiente gestión del servicio ordinario. La socialista denunció que los contenedores “apestan” y no se limpian de manera adecuada por dentro ni por fuera, a pesar de que el Consistorio destina cerca de un millón de euros al año a este concepto. “La paciencia de este grupo con la concesión del servicio ha llegado al límite por su pésima gestión”, aseveró.
Emmasa
Por otra parte, los problemas de presión y de calidad del agua en la capital entraron en el acalorado debate. La socialista, Patricia Hernández, subrayó que las inversiones prometidas por Sacyr y Emmasa para mejorar la red de abastecimiento no se han ejecutado, pues “la concesión de fue adjudicada en 2005 y expirará en 2031, mientras que de los 165 millones en inversiones que debían haberse ejecutado solo se han materializado 65 millones. Quedan otros 100 y no se sabe dónde están”, alegó. Asimismo, cuestionó sobre 33,65 millones destinados a grandes reparaciones y recordó que, “pese a la mala gestión, en cambio la factura del agua ha aumentado un 24,3% en cuatro años”.
Por su parte, el concejal del área, Carlos Tarife, afirmó que “el rendimiento técnico de la red se sitúa con pérdidas del 8,06%, lo que es un dato excelente” y, respecto a inversiones, defendió que lo ejecutado asciende a 22,5 millones. “El restante se destinará a actuaciones para llevar agua desalada al Suroeste y reducir su compra a privados; otros 2,4 millones para conectar Ofra con El Chorrillo, y 16 millones para ampliar la capacidad de la desaladora a 48.000 m3”.
El Consistorio gestionará el parquin de la plaza de España el 1 de enero
El parquin de la plaza de España será de gestión pública a partir del 1 de enero de 2027, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Viviendas Municipales, asuma el cambio de titularidad. Así lo anunció ayer el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, en comisión de control, a raíz de una pregunta del grupo socialista, y avanzó que el Consistorio prevé aprobar en el próximo pleno el modelo que implicará la reducción de tarifas y la reforma de las instalaciones, incluyendo un ascensor.
El socialista Andrés Martín cuestionó los retrasos de las obras y en el cambio de gestión, ahora al frente de una empresa privada, a lo que Tarife indicó que está el informe para reparar desperfectos, por más de 3,3 millones de euros, y con la intención de ver las actuaciones que se pueden reclamar a la concesionaria.
La comisión también abordó el ruido del tráfico que soportan los vecinos colindantes a la TF-5. El PSOE cuestionó sobre cuándo se instalarán paneles acústicos en la autopista, a lo que Tarife dijo que ya se negocia con el Gobierno de Canarias para tomar medidas.