Una calle de Santa Cruz de Tenerife se transformará en un universo de luz esta Navidad

Santa Cruz de Tenerife prepara una de las novedades más originales de su iluminación navideña de 2026. La calle de La Rosa, recientemente remodelada, estrenará una decoración inspirada en el universo, con planetas, estrellas y figuras astronómicas que convertirán esta vía de la capital en un espacio dedicado al cielo y al cosmos durante las fiestas.
Los trabajos de instalación ya han comenzado, según ha mostrado en Instagram la cuenta @paseandoxsantacruz, que ha adelantado algunos detalles de la nueva ornamentación. Esta propuesta se incorpora al alumbrado navideño del municipio, cuyo encendido oficial está previsto para el jueves 19 de noviembre.
Planetas y estrellas para iluminar la calle de La Rosa
La nueva decoración de la calle de La Rosa se alejará de los motivos navideños más tradicionales para apostar por una temática astronómica.
Según la información difundida por @paseandoxsantacruz, la instalación estará formada por planetas, estrellas y diferentes figuras inspiradas en el espacio, con las que se pretende crear un conjunto luminoso de temática espacial.
La elección de esta vía coincide con la reciente renovación de la calle de La Rosa, uno de los espacios del centro de Santa Cruz que estrenará ornamentación especial durante las próximas fiestas.
El Ayuntamiento ya había adelantado que esta calle contaría con una decoración diferenciada dentro de la campaña navideña, aunque los detalles de su temática astronómica han trascendido ahora a través de las redes sociales.
Por el momento, no se han detallado públicamente las dimensiones de las figuras, el número de elementos que compondrán la instalación ni su distribución definitiva.
Cuándo se encienden las luces de Navidad en Santa Cruz de Tenerife
El encendido de las luces de Navidad de Santa Cruz de Tenerife tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre, con un acto organizado en la plaza de La Candelaria.
La celebración comenzará a las 19.30 horas e incluirá actuaciones musicales. Entre los participantes anunciados se encuentra Los Sabandeños, que ofrecerán un concierto de villancicos.
El Ayuntamiento ha elegido nuevamente este espacio del centro de la capital para dar comienzo a la programación navideña y encender la decoración instalada en calles y barrios.
La iluminación de este año llegará a más de 600 ubicaciones de los cinco distritos, unas 200 más que en la campaña anterior.
Los trabajos de montaje comenzaron durante el verano y se han desarrollado progresivamente en diferentes puntos del municipio.
Entre los espacios incorporados a la decoración navideña figuran la avenida Pedro Schwartz, en San Andrés; la rambla Bentacayse, en Añaza; y la avenida de Los Majuelos.