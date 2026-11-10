Ferrero Rocher lo confirma: un pueblo de Canarias competirá por convertirse en el más brillante de España esta Navidad

Canarias ya tiene representante para competir por una de las iluminaciones navideñas más especiales de España. El municipio de Villa de Mazo, en La Palma, ha sido elegido para representar al Archipiélago en la decimotercera edición de ‘Juntos Brillamos Más’, la iniciativa de Ferrero Rocher que cada año premia a un pueblo español con una iluminación extraordinaria durante la Navidad.
La localidad palmera se ha impuesto a Buenavista del Norte, en Tenerife, en la primera fase de votaciones, que concluyó el pasado domingo 8 de noviembre. De esta manera, Villa de Mazo se convierte en el ganador autonómico y pasa a la siguiente ronda junto a otros 16 municipios de diferentes comunidades autónomas.
El apoyo de vecinos, visitantes y simpatizantes ha permitido que el municipio de La Palma continúe en una competición que ahora adquiere dimensión nacional. El objetivo es conseguir que Canarias vuelva a hacerse notar en una iniciativa que combina tradición, patrimonio y espíritu navideño.
Villa de Mazo, un pueblo de tradiciones y patrimonio
Uno de los grandes atractivos de Villa de Mazo es su celebración del Corpus Christi, una tradición que se remonta a 1605 y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1985.
Durante meses, los vecinos trabajan en la elaboración de arcos y alfombras confeccionados con flores, musgo y otros materiales naturales, que transforman las calles del municipio en una muestra de creatividad y tradición popular.
Además, Villa de Mazo destaca por su importante legado artesanal, especialmente por la cerámica y los bordados, y por albergar la Cueva de Belmaco, un enclave arqueológico de gran valor que conserva numerosos petroglifos.
Estos elementos forman parte de la identidad que el municipio palmero defenderá frente a otros destinos españoles en su intento de conseguir la iluminación navideña de Ferrero Rocher.
Tres semanas decisivas para representar a Canarias
Desde este lunes 9 de noviembre está abierta la segunda fase de votaciones a través de la página oficial de Ferrero Rocher. Durante tres semanas, los 17 municipios clasificados competirán por conseguir una de las cinco plazas de semifinalistas.
Entre los rivales de Villa de Mazo figuran localidades como Cazorla (Jaén), Albarracín (Teruel), Llanes (Asturias), Potes (Cantabria), Almagro (Ciudad Real), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Montblanc (Tarragona) y Betanzos (A Coruña).
La organización dará a conocer los cinco semifinalistas el próximo 30 de noviembre, mientras que el 7 de diciembre se anunciarán los dos pueblos que llegarán a la gran final.
El municipio ganador se conocerá el 14 de diciembre y recibirá la emblemática iluminación navideña de Ferrero Rocher, cuyo encendido está previsto para el 16 de diciembre.
Por tanto, Villa de Mazo tiene ahora por delante una nueva oportunidad para situar a La Palma y a Canarias en el escaparate nacional durante estas fiestas.
Las personas interesadas en apoyar la candidatura palmera pueden participar en las votaciones a través de la web oficial de Ferrero Rocher.