Focos de termitas llevan a suspender parcialmente las obras de reforma en el Teatro Guimerá

La aparición de focos de termitas, de gran extensión y gravedad, en las partes más antiguas del Teatro Guimerá de la capital tinerfeña, un recinto que desde noviembre de 2025 se encuentra inmerso en un proceso de restauración, ha obligado al Ayuntamiento de Santa Cruz a suspender parcialmente las obras hasta que se realice una investigación e inspección en profundidad que determine el alcance de las afecciones detectadas en maderas, que por el momento solo repercuten en determinadas unidades.
La Junta de Gobierno acordó ayer esta medida temporal de paralización de los trabajos después de que, durante el avance de las obras, se hayan descubierto patologías ocultas y afecciones por agentes xilófagos, fundamentalmente termitas, de gravedad superior a las que pudo determinarse durante la fase de redacción del proyecto.
Las obras de desmontaje, apertura, catas e inspección realizados durante la ejecución han permitido acceder progresivamente a zonas de la estructura de madera que permanecían ocultas o eran inaccesibles, poniendo de manifiesto daños que requieren un estudio más exhaustivo antes de continuar con la rehabilitación.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que “la prioridad es garantizar que la restauración del Guimerá se desarrolle con todas las garantías, tanto desde el punto de vista de la seguridad y estabilidad del edificio como de la adecuada conservación de sus valores históricos y patrimoniales” y explicó que “a medida que han avanzado los trabajos se ha podido acceder a elementos que permanecían ocultos y que han revelado unas afecciones de mayor alcance del que podía conocerse, por lo que resulta necesario disponer de toda la información antes de definir las intervenciones que correspondan”.
El regidor indicó que “la decisión adoptada no supone la paralización de las obras del Teatro Guimerá en su conjunto, sino una suspensión temporal y parcial de aquellas unidades que no pueden ejecutarse con las soluciones previstas inicialmente. Mientras se completa el diagnóstico, continuarán los trabajos que puedan desarrollarse con seguridad y también las actuaciones necesarias para investigar, proteger y estabilizar los elementos afectados”.
Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, detalló que “tras los informes técnicos no resulta posible continuar determinadas unidades de obra del cuerpo antiguo del Teatro sin conocer el alcance real de las patologías que han aparecido”. Según el edil, “la actuación que se autoriza permitirá completar las inspecciones, realizar las catas y ensayos y contar con el diagnóstico especializado que permita decidir, con criterios técnicos y patrimoniales, qué elementos pueden conservarse o cuáles necesitan ser reforzados o requieren de una intervención diferente”.
Rivero destacó que “se trata de una intervención especialmente compleja porque estamos actuando sobre un edificio histórico, en el que elementos estructurales están directamente relacionados con bienes de alto valor patrimonial”. Por ello, afirma, “cualquier desmontaje o intervención debe realizarse con procedimientos específicos de documentación, protección, restauración y posterior reposición, y siempre en coordinación con los organismos competentes en materia de patrimonio histórico”.
La suspensión afecta a aquellas unidades de obra de la zona antigua del inmueble, integrado por el cuerpo de fachada y el cuerpo de teatro, cuya ejecución pueda quedar condicionada o resultar incompatible con el estado real de los elementos descubiertos. En consecuencia, no se paraliza la totalidad de la actuación, ya que el resto del edificio correspondiente a la construcción más reciente, donde se encuentran los camerinos, el escenario, los ascensores y el sótano, podrá continuar ejecutándose conforme a las determinaciones del proyecto original siempre que no se vea afectado por las circunstancias que han motivado la suspensión.
Pasillos, palcos y cubierta, las partes más graves del inmueble
Las afecciones detectadas en el Teatro Guimerá se hallan en la madera de pasillos y palcos, donde podría hacer necesaria su sustitución completa. La situación adquiere relevancia en las zonas de encuentro de las vigas con los antepechos de los palcos, estructuras que podrían requerir el desmontaje previo, parcial o total. También se han detectado, en elevada intensidad, problemas en las cerchas de cubierta, en especial en sus cabezas, ménsulas y zonas de apoyo, así como en la madera del falso techo. Las obras de restauración del Teatro, con un presupuesto de 8,1 millones, se financian conjuntamente por el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno.