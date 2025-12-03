El Teatro Guimerá se pone guapo y presidirá el futuro eje de edificios culturales de Santa Cruz de Tenerife

El Teatro Guimerá afronta la cuarta reforma a lo largo de sus 174 años de historia. El emblemático espacio cultural capitalino, cerrado desde finales del pasado marzo para su vaciado, acogió ayer el comienzo de las esperadas obras de restauración, que tiene como objetivo modernizar su interior y adaptarlo al siglo XXI.
Los trabajos, que se prevén finalizar en 2028, afectarán a la planta baja y accesos principales del edificio, para lo cual se destinarán 8 millones de euros, financiados al 50% por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Una ambiciosa rehabilitación que devolverá a la ciudadanía el teatro más antiguo de Canarias, completamente renovado y adaptado a los tiempos actuales, para lo cual los trabajos se centrarán en renovar su interior, reforzando su estructura, eliminando las termitas que afectan gravemente a la madera, además de la sustitución de butacas y del denominado gallinero, entre otras actuaciones.
Estas mejoras se complementarán con nuevos aseos, dos ascensores que lo dotarán de una accesibilidad hasta ahora inexistente, sistemas audiovisuales innovadores, climatización; motores para bajar las lámparas para la limpieza, la restauración del patrimonio ornamental o la transformación de espacios ubicados en pisos superiores, hasta ahora inutilizados, en salas polivalentes para usos culturales.
Una vez concluyan las obras, el Guimerá no solo se convertirá en un teatro actual y accesible, sino en eje del futuro triángulo de edificios históricos de la ciudad destinados a espacios culturales, pues, según anunció el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, “al lado se encuentra la Recova Vieja, que también acaba de ser rehabilitada, donde se trasladará parte de la programación del teatro durante el tiempo que esté cerrado, pero también en la parte de atrás, donde en su día estuvo la Consejería de Hacienda, también va a comenzar otra gran obra por parte del Gobierno, que dotará a ese inmueble de una nueva sala de exposiciones para la capital”.
En este sentido, la consejera de Cultura, Migdalia Machín, detalló que “el edificio, propiedad del Ejecutivo, está designado para acoger la nueva sede de la Consejería del área, cuyas obras comenzarán el próximo año, con un presupuesto de seis millones, con la idea de crear en la parte inferior una sala de exposiciones, mientras que el resto de plantas se destinarán a la administración”.
Rehabilitación
En cuanto al Teatro Guimerá, el regidor destacó que “la rehabilitación que comienza es mucho más que una intervención en un edificio. Es una apuesta firme por la cultura, por nuestra identidad y por la conservación de un patrimonio que forma parte de la memoria de la ciudad. Como bien protegido, las obras mejorarán su estructura, con el objetivo de reinaugurarlo adaptado al nuevo siglo y utilizando, además, zonas que hasta ahora eran inaccesibles”.
Bermúdez realizó estas declaraciones durante la visita realizada al inmueble, en la que estuvo acompañado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
En este sentido, el presidente canario celebró “algo más que el avance de unas obras de rehabilitación, sino una actuación que permitirá recuperar una parte esencial de nuestra identidad, pues el Guimerá no es solo un teatro sino es memoria viva de nuestro pueblo, es cultura compartida y es un símbolo de quiénes somos y de lo que queremos seguir siendo”.
Clavijo enfatizó que “devolver el Guimerá renovado a los canarios es un acto de dignidad colectiva, es decirle a nuestra gente que su memoria importa, que su cultura importa y que este Gobierno cree en proteger y fortalecer aquello que nos hace únicos”.
Mientras, Rosa Dávila, recordó que esta actuación “forma parte del compromiso insular con la protección y puesta en valor del patrimonio, especialmente aquel que define la identidad cultural de la Isla” y felicitó al Consistorio capitalino “por el coraje y valentía de enfrentar una actuación que llevará tiempo, pero que era necesaria acometer”.
Por su parte, el arquitecto de la obra, Javier Déniz, explicó sobre las tablas aún en pie del Guimerá los pormenores de una obra que definió como “bastante compleja, pues hay que ejecutar trabajos en el interior a la par que debe mantenerse la protección íntegra del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Conservar el espíritu del teatro haciendo una obra moderna es complicado”, afirmó.
Al respecto, añadió que “los trabajos no solo incorporarán avances tecnológicos en materia audiovisual, sino que otra parte fundamental se centrará en instalar dos ascensores que conectarán las cuatro plantas del inmueble, con el fin de poder acceder a los camerinos o a la Sala Guimerá, que hasta ahora se encontraba en desuso. Igualmente, se intervendrá en la parte ornamental, para lo que se ha hecho un estudio previo por parte de la Universidad de La Laguna para rehabilitar y restaurar todos los elementos que conforman el artesonado”.
Bermúdez: “Se pasará de un recinto escénico del siglo XX a uno del XXI”
“El Teatro Guimerá pasará de ser un recinto cultural del siglo XX (la última reforma fue en 1991) a ser un teatro del siglo XXI”. Así resumió ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, la finalidad de la rehabilitación integral que, desde ayer, ha dado comienzo en el histórico inmueble. Entre obreros, medio patio de butacas desmantelado y una extraña sensación de vacío, el edificio desgarra su interior para regresar, completamente renovado, dentro de dos años o “quizás menos”, según apuntó el arquitecto de la obra.
Una transformación en la que, además, la taquilla pasará a ubicarse en la puerta principal, donde estaba en sus inicios; a la par que se repararán zonas afectadas por la humedad y las termitas, ya que “algunas partes están bastante dañadas”, dijo el arquitecto. Las obras han sido adjudicadas a la UTE Construcciones y Proyectos–Víctor Rodríguez e Hijos y la dirección facultativa a Cemosa.