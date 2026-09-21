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Llega a El Hierro un cayuco con 61 personas migrantes, tres de ellas mujeres

La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a unas cuatro millas al sur de la Isla
Llega a El Hierro un cayuco con 61 personas migrantes, tres de ellas mujeres
Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga. Salvamento Marítimo
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Un cayuco con 61 personas migrantes de origen subsahariano a bordo —tres de ellas mujeres— ha llegado en la mañana de este lunes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a unas cuatro millas al sur de la Isla y su encuentro partió la Salvamar Diphda, que al corroborar que se encontraba en buenas condiciones, decidió escoltarla hasta su entrada al muelle en condiciones de seguridad.

Los migrantes han sido atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.

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