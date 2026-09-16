El dramático balance de la Ruta Canaria en 72 horas: cuatro muertos y decenas de desaparecidos en alta mar

Dos nuevos naufragios registrados en la Ruta Atlántica desde el pasado domingo dejan al menos cuatro muertos y 27 desaparecidos en su intento de alcanzar el Archipiélago. Una niña de siete años falleció en aguas de Mauritania y tres adultos murieron durante el rescate de una neumática al noreste de la Isla de Lanzarote.
Las operaciones de emergencia desplegadas en ambas zonas han permitido poner a salvo a 102 personas. En el operativo frente a Lanzarote, coordinado por Salvamento Marítimo, un hombre tuvo que ser evacuado en estado crítico en helicóptero hasta la Isla de Gran Canaria tras caer al mar junto a otros ocupantes durante la maniobra de abordaje a las patrulleras.
Estos dos trágicos episodios elevan la presión migratoria sobre las Islas en un mes de septiembre especialmente mortífero. La Ruta Canaria se consolida como la vía marítima más peligrosa hacia Europa, marcada por el hacinamiento en embarcaciones precarias y la falta de medios en los países de origen y tránsito para atender las emergencias en alta mar.
Un cayuco volcado por una botella de agua en Mauritania
La tragedia en Mauritania se produjo el pasado domingo por la noche a la altura de la ciudad portuaria de Nuadibú. La embarcación, un cayuco que había zarpado del pueblo costero de Kartung, en Gambia, llevaba a bordo a 65 personas, entre ellas 11 mujeres, y navegaba desprovista de agua potable.
El presidente de la Asociación de Senegaleses en Nuadibú, El Hadji Kébé, explicó a EFE que los ocupantes solicitaron ayuda a otro barco que pasaba por la zona. Al intentar recoger una botella de agua que les lanzaron desde la nave, la embarcación perdió el equilibrio y volcó en el mar.
Los guardacostas mauritanos rescataron el lunes a 37 supervivientes —16 senegaleses, 12 guineanos y nueve malienses— y recuperaron el cadáver de una niña guineana de siete años. Otras 27 personas, entre ellas ocho mujeres, permanecen desaparecidas en la zona.
Tensión durante el rescate de madrugada en Lanzarote
El segundo naufragio tuvo lugar en la madrugada de este miércoles a 131 kilómetros al nordeste de la Isla de Lanzarote. Una lancha neumática con 68 ocupantes fue auxiliada por Salvamento Marítimo a petición de Marruecos, que solicitó la intervención española ante la falta de medios en su zona de responsabilidad.
Durante el trasbordo a las embarcaciones Ácrux y Al Nair, varios migrantes cayeron al agua alrededor de las 04:30 horas. Los efectivos lograron recuperar a todos los ocupantes que cayeron al mar, pero dos hombres y una mujer fallecieron. El dispositivo trasladó a 65 supervivientes al puerto de Arrecife a primera hora de la mañana.
La ONG Caminando Fronteras advirtió de que la neumática podría haber salido desde Tan Tan, en el sur de Marruecos, con hasta 82 personas a bordo, por lo que la cifra de desaparecidos podría incrementarse.
El antecedente del cayuco a la deriva en Gran Canaria
Estos dos siniestros se suman a la tragedia registrada el pasado día 3 al sur de la Isla de Gran Canaria. En esa ocasión, Salvamento Marítimo rescató a 44 supervivientes de un cayuco procedente de Gambia que llevaba 26 días a la deriva.
Los rescatadores localizaron cinco cadáveres que no pudieron ser recuperados por el mal estado del mar. Sin embargo, los testimonios de las familias y de los propios supervivientes fijan el balance total de esa travesía en 83 víctimas mortales, lo que constata el repunte de muertes en este corredor atlántico en las primeras semanas de septiembre.