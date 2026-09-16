Nuevo drama en la ruta atlántica: tres fallecidos en una neumática cerca de Lanzarote

Tres personas han fallecido y una se encuentra en estado crítico tras ser localizada esta madrugada una lancha neumática con 82 ocupantes a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote, según ha informado Salvamento Marítimo.
Las embarcaciones de rescate Salvamar Ácrux y Salvamar Al Nair se dirigieron hacia la zona tras recibir la alerta para prestar asistencia a los navegantes. A bordo viajan los 78 supervivientes junto a los restos mortales de las tres víctimas en dirección al puerto de Arrecife, donde la llegada está prevista sobre las 9:30 horas (hora canaria).
Evacuación en helicóptero hacia el hospital
Debido a la extrema gravedad que presenta uno de los migrantes, Salvamento Marítimo activó la evacuación de emergencia por vía aérea. Un helicóptero de rescate se desplazó hasta la posición de las salvamares en alta mar para trasladar de urgencia al herido crítico directamente hasta el centro hospitalario de referencia de la Isla.
Qué se sabe de la ruta atlántica hacia el Archipiélago
La llegada de esta embarcación se enmarca en la constante actividad migratoria registrada en la ruta atlántica hacia Canarias, una de las vías marítimas más peligrosas del mundo.
- Punto de rescate: A 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote.
- Medios movilizados: Salvamar Ácrux, Salvamar Al Nair y helicóptero de rescate.
- Balance de tripulación: 82 ocupantes en total, con tres fallecidos y un traslado sanitario urgente.
- Puerto de recepción: Puerto de Arrecife, en Lanzarote.
Las asistencias sanitarias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Cruz Roja mantendrán un dispositivo desplegado en el muelle de la capital lanzaroteña para atender al resto de los ocupantes a su llegada a tierra.