Canarias encara septiembre pendiente de un posible repunte de llegadas de migrantes

Canarias afronta con cautela la posibilidad de que las llegadas de personas migrantes por vía marítima vuelvan a repuntar en las próximas semanas. El Ejecutivo autonómico mira especialmente a septiembre, cuando tradicionalmente se produce el denominado mar de las calmas, un periodo con condiciones marítimas más favorables que pueden facilitar la salida de embarcaciones desde las costas africanas.
“Estamos preocupados, pero ocupados en seguir trabajando”, señaló a este periódico Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. En este contexto, Cabello criticó la gestión migratoria del Estado, que calificó de “fracaso”, tanto en Canarias como, recientemente, en Ceuta. “España está reaccionando a bandazos, improvisando continuamente”, afeó el portavoz, que reclamó al Gobierno central una estrategia estable para anticiparse a los episodios de mayor presión migratoria.
Cabello apeló a abordar la cuestión desde “un enfoque de verdad, mediante un debate sereno”, aunque lamentó el actual “contexto de crispación política”, en el que el drama migratorio “está siendo utilizado como arma arrojadiza”. “La migración va a seguir existiendo”, afirmó, situando a Canarias y Ceuta como “puntos críticos” por su condición de territorios fronterizos. “Si España no es capaz de diseñar una estrategia de cómo abordarlo, habremos fracasado”, concluyó.