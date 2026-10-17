El Hierro recibe 186 migrantes en dos cayucos en un solo día

El Hierro recibió este viernes a 186 personas migrantes a bordo de dos cayucos que alcanzaron el puerto de La Restinga con varias horas de diferencia. Entre los ocupantes había al menos 37 mujeres y 23 menores, según los datos facilitados por los servicios de emergencias.
La segunda embarcación, con 109 personas, fue localizada por la tarde a unas ocho millas al sur de la Isla. Horas antes había llegado otro cayuco con 77 ocupantes. Salvamento Marítimo intervino en ambos casos con la Salvamar Navia.
Un cayuco con 109 personas, 32 mujeres y 16 menores
El segundo cayuco fue detectado sobre las 16.20 horas por un eco del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil cuando navegaba al sur de El Hierro.
Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Navia, que salió a su encuentro y acompañó la embarcación hasta el puerto de La Restinga.
La llegada se produjo sobre las 17.30 horas. Según la información comunicada este sábado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, en el cayuco viajaban unas 109 personas de origen subsahariano, entre ellas 32 mujeres y 16 menores.
Una vez en tierra, fueron atendidas por el dispositivo sanitario desplegado en el muelle. El Cecoes informó de tres traslados al hospital con pronóstico leve.
Las primeras informaciones recabadas el viernes señalaban que los ocupantes procedían de Gambia y Guinea-Conakri y que la travesía había durado unos once días.
Otro cayuco había llegado horas antes a La Restinga
Esta fue la segunda embarcación localizada junto a El Hierro durante el viernes. Por la mañana, Salvamento Marítimo había acompañado al mismo puerto otro cayuco con 77 personas migrantes.
En ese primer grupo viajaban cinco mujeres y siete menores, según fuentes de los servicios de emergencias citadas por EFE. La embarcación había sido localizada a menos de dos millas de la Isla.
De esta forma, 186 personas llegaron a El Hierro en apenas una jornada, entre ellas 37 mujeres y 23 menores.
Repunte de las llegadas a Canarias en octubre
Las dos embarcaciones llegan en un mes marcado por un incremento de la actividad en la Ruta Canaria. Entre el 1 y el 15 de octubre arribaron al Archipiélago 1.837 personas, frente a las 643 registradas en ese mismo periodo de 2025. El incremento es del 185%, según los últimos datos del Ministerio del Interior.
Pese a este repunte de octubre, el balance acumulado del año continúa por debajo del registrado en 2025. Hasta el 15 de octubre habían llegado a Canarias 8.970 personas, frente a 13.491 en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 33,5%.