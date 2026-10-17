Cambio de tiempo en Canarias: la Aemet prevé menos calor y algunas lluvias

La calima en Canarias irá perdiendo fuerza este sábado, 17 de octubre, después de afectar de forma ligera a las medianías y zonas altas del Archipiélago. La jornada también estará marcada por un descenso de las temperaturas y por la posibilidad de lluvias débiles durante las últimas horas del día en varias Islas.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas bajarán de forma ligera o moderada en buena parte de Canarias. El descenso será especialmente acusado en algunas zonas de interior de Gran Canaria y Tenerife.
En concreto, las máximas podrán registrar una caída notable en puntos del interior del noroeste de Gran Canaria y del nordeste de Tenerife.
La calima será ligera y estará concentrada principalmente en medianías y zonas altas. La previsión apunta a que irá remitiendo a partir del mediodía.
Lluvias débiles al final del sábado
En Tenerife, el cielo estará poco nuboso o despejado, aunque habrá intervalos de nubes en el norte y oeste durante la mañana y al atardecer.
La Aemet contempla una baja probabilidad de lluvias débiles en el nordeste de la Isla durante las últimas horas. Además, durante la tarde podrá quedar nuboso y registrarse alguna precipitación ocasional en zonas de interior de las vertientes sur y oeste.
El viento soplará moderado de componente norte y será más intenso en las costas del sudeste y en el extremo noroeste. En las cumbres podrá ser ocasionalmente fuerte, sin descartarse alguna racha muy fuerte durante la tarde.
Los termómetros oscilarán en Santa Cruz de Tenerife entre los 22 y los 28 grados.
En Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En el norte aparecerán intervalos nubosos y, al final de la jornada, aumentará la nubosidad con probabilidad de lluvias débiles.
Las Palmas de Gran Canaria tendrá temperaturas previstas de entre 23 y 26 grados.
La posibilidad de algunas precipitaciones débiles durante las últimas horas también aparece en el norte de La Gomera, nordeste de La Palma y medianías del norte de El Hierro.
Calima también en Lanzarote y Fuerteventura
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos y calima ligera en niveles altos, que también tenderá a desaparecer desde el mediodía.
Las máximas bajarán especialmente en zonas de interior. Arrecife y Puerto del Rosario alcanzarán unos 26 grados, con mínimas de 21 grados.
En el resto de capitales insulares, las temperaturas previstas serán de 22 a 27 grados en San Sebastián de La Gomera, de 20 a 26 en Santa Cruz de La Palma y de 18 a 23 en Valverde.
Cómo estará el mar en Canarias
En las costas del Archipiélago se espera viento del este o nordeste de fuerza tres o cuatro, aumentando localmente a cinco mar adentro. Habrá marejadilla, aumentando a marejada en determinadas zonas, y mar de fondo del noroeste de uno a dos metros.
La predicción marítima oficial de la Aemet para este sábado no mantiene avisos costeros en Canarias.