Rescatan en las aguas de Canarias a 661 supervivientes en apenas 48 horas

Ya está en niveles propios de los peores años vividos por esta crisis humanitaria que durante su historia se ha cobrado miles de vidas y que ha convertido las aguas cercanas de Canarias en una suerte de fosa común por mor de la llamada ruta atlántica, una de las más mortíferas del planeta en lo que se refiere a la migración irregular, como denuncia hasta Naciones Unidas.
Sin duda aprovechando la clásica etapa de calmas en esta parte del Atlántico Norte, los traficantes de seres humanos están intensificando su cruel negocio a tal punto que al menos 661 personas han llegado por esta vía en las Islas durante las últimas 48 horas, después de que se auxiliase a un cayuco que navegaba rumbo al puerto herreño de La Restinga, otro llegase por sus propios medios al tinerfeño de Los Cristianos y dos lanchas más fueran auxiliadas cerca de Lanzarote.
En orden cronológico, a los 282 rescates practicados el pasado jueves en El Hierro y Lanzarote ya reseñados por este periódico hay que sumar las dos neumáticas que, con 76 y 60 personas a bordo, fueron desembarcadas de madrugada, según la información aportada a EFE por distintos servicios de emergencia.
Así, a las 1.20 horas arribaba al puerto de su capital, Arrecife, la Guardamar Urania de Salvamento Marítimo con 76 personas de origen subsahariano y magrebí rescatadas de una nueva neumática. Horas después, sobre las 6.00 horas, la Salvamar Acrux culminó en el mismo puerto el dispositivo de socorro desplegado para auxiliar a una nueva expedición de 60 personas, de origen magrebí, que iba en otra neumática. A ellos hay que añadir otras 120 personas de origen subsahariano (84 hombres, 13 mujeres y 23 menores), que la Salvamar Alpheratz escoltó durante la mañana de ayer hasta el puerto de Los Cristianos después de recibir un aviso por parte de una persona que, desde tierra, avistó cómo navegaba la precaria embarcación frente a Costa del Silencio.
Por último, Salvamento Marítimo acompañó en la tarde de ayer hasta La Restinga a un cayuco en el que viajaban 123 personas y que fue detectado por el SIVE a dos millas de distancia.
Entre estos supervivientes hay tres mujeres y tres menores de edad, y felizmente ninguna de estas personas ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.
Senegal intercepta otra embarcación con 124 migrantes
La Marina de Senegal ha rescatado a 124 migrantes irregulares que navegaban a bordo de un cayuco en alta mar, según informó ayer la Armada de este país de África occidental.
“Este jueves 8 de octubre de 2026, la Marina Nacional rescató a una piragua que transportaba a 124 migrantes en situación irregular, a unos 37 kilómetros de la costa de Djiffère”, una localidad de la Pequeña Costa senegalesa, afirmó la Armada en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales.
“Los migrantes fueron desembarcados en la Base Naval Almirante Faye Gassama (de Dakar) y puestos a disposición de las autoridades competentes”, agregó la Armada senegalesa, sin facilitar más detalles sobre el estado o identidad de esas personas.
Aunque las autoridades no precisaron el destino de la embarcación, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a Canarias.
Cabe recordar que la ruta migratoria entre la costa africana y el Archipiélago está considerada una de las más peligrosas del mundo, así como el hecho de que la esquilmación europea de los recursos pesqueros senegaleses ha generado la miseria a miles de familias que ahora se ven abocadas a buscar un futuro lejos de su país, aunque sea a costa de arriesgar sus vidas adentrándose en el océano.