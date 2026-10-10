El PSOE denuncia el fin anticipado del trabajo de 120 empleados de prevención de incendios en Tenerife

El PSOE de Tenerife denunció ayer de que el Cabildo ha recortado las tareas de prevención de incendios en la Isla al eliminar trabajos que estaban programados dentro del encargo a Gesplan para el refuerzo de las brigadas forestales.
Según explicó, la empresa pública ha comunicado a más de 120 trabajadores que su actividad finalizará el próximo 30 de octubre, en lugar del 24 de noviembre previsto inicialmente, y que no se realizarán los trabajos preventivos contemplados para ese periodo.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, considera que esta decisión supone un retroceso en la protección de los montes y de la población. “Tenerife necesita reforzar la prevención de incendios, y el Gobierno de Rosa Dávila está haciendo lo contrario: elimina actuaciones que ya estaban previstas y pone fin antes de tiempo al trabajo de las cuadrillas que debían ejecutarlas. Exigimos que explique cómo va a garantizar que esas tareas se realicen”, señala. Raya subraya que la planificación debe responder a unas condiciones climáticas que prolongan el riesgo más allá del verano. “No podemos seguir pensando que los incendios son un problema de tres meses. El cambio climático está prolongando las condiciones de riesgo y la prevención requiere un trabajo continuado durante el año. Cuidar nuestros montes exige medios, personal y una planificación que no se interrumpa por problemas administrativos”, afirma.
Ante esta denuncia pública, el Cabildo de Tenerife respondió afirmando que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años para incrementar el personal propio destinado a la Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que realiza su función durante todo el año, ejecutando tratamientos preventivos en la época de menor riesgo y desplegándose de forma más intensa durante la época estival. “El incremento en los dos últimos años ha sido de 52 profesionales de extinción”, precisó la Corporación insular. “La intención, por parte de esta institución, es seguir ampliando este operativo propio, que es el que garantiza la adecuada profesionalización del personal de extinción”, señaló en un comunicado.
Sin embargo -indicó la Corporación-, en la actualidad, sigue habiendo una necesidad puntual los meses de mayor riesgo, donde la posibilidad de grandes incendios se incrementa. Por esa razón, en esta época, se sigue recurriendo a un refuerzo a través de empresa pública.
Además, explicó que “una parte importante del personal que ha venido trabajando en estos refuerzos en años anteriores ha superado las pruebas selectivas correspondientes y forman parte del personal propio del Cabildo. El refuerzo se convierte, por lo tanto, en la principal herramienta para la adquisición de experiencia para personal novel”, aseguró.
Según la Corporación insular, para el inicio de 2027 está prevista la aprobación de nuevos encargos y/o licitaciones para realizar actuaciones concretas de reducción del combustible forestal en zonas estratégicas de las masas forestales de la Corona Forestal.