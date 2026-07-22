‘Prueba de fuego’ para la lucha contra los incendios en Tenerife

La zona de Las Calderetas, en el municipio de El Sauzal, acogió en la mañana de ayer un simulacro de incendio forestal organizado por el Cabildo de Tenerife con el objetivo de poner a prueba la coordinación, capacidad de respuesta y eficacia del operativo contra incendios 2026 ante un posible conato de fuego en el monte.
El ejercicio permitió comprobar el funcionamiento de toda la cadena de actuación, desde la detección inicial del incendio hasta su extinción, así como la investigación posterior de las causas, reproduciendo una intervención real en la que participaron los distintos organismos implicados en la protección del medio natural.
El simulacro comenzó a las 9.30 horas, con la localización de una columna de humo por parte de una patrulla de la Operación Prometeo, que comunicó de inmediato la incidencia al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin).
A partir de ese momento se activó el operativo con la intervención de las brigadas forestales Brifor, los agentes Prevex, los técnicos de guardia, además de medios terrestres y aéreos, hasta dar por controlado el incendio. Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente especializados en investigación de causas procedieron a delimitar la zona e iniciar las pesquisas sobre el origen del fuego.
El operativo contra incendios 2026 cuenta con más de 700 profesionales propios del Cabildo. En el dispositivo, que se desarrollará durante el verano, participan brigadas Brifor, Gesplan, el Ejército de Tierra, Guardia Civil, Policía Canaria, policías locales, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Protección Civil, agentes de Medio Ambiente, Cruz Roja y el Parque Nacional del Teide.
Entre ellos se encuentran los integrantes de la Operación Prometeo, que se lleva a cabo en colaboración con el Ejército de Tierra, y que esta activa desde el pasado día 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con el periodo de máximo riesgo de incendios forestales.
Durante estos 92 días, las patrullas realizan labores de vigilancia preventiva en áreas estratégicas, especialmente en zonas de interfaz cercanas a espacios naturales protegidos y enclaves más vulnerables.
Entre las principales novedades de la Operación Prometeo 2026 destaca el refuerzo tecnológico del operativo, con la incorporación de drones para vigilancia y prevención, además del despliegue de patrullas terrestres con vigilancia activa las 24 horas del día mediante turnos coordinados.
En el simulacro organizado ayer estuvieron presentes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez; el director de Medio Natural, Pedro Millán, y director de Seguridad y Emergencias, Iván Martín.
Rosa Dávila destacó que este tipo de ejercicios “demuestran que Tenerife está preparada para responder desde el primer minuto ante cualquier conato de incendio forestal”. En este sentido, recordó que “en la lucha contra los incendios cada minuto cuenta y solo es posible ganar ese tiempo mediante la planificación, el entrenamiento y la coordinación permanente de todos los profesionales que integran el operativo”.
El responsable de Brifor, José María Sánchez, valoró el simulacro al ser “un ejercicio fundamental, de los muchos que hacemos todas las semanas, que nos sirven para estar coordinados, engrasados y que todo salga en tiempo y forma y poder estar prevenidos ante cualquier conato de incendio”.
Por su parte, el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, agradeció al Cabildo, a la Brifor y a Bomberos de Tenerife “la labor que desempeñan y la coordinación. “A los vecinos les da mucha tranquilidad y eso es importante sabiendo que no estamos exentos de que cualquier cosa puede ocurrir pero que tenemos medios preparados y coordinados para que no ocurra”.
El operativo dispone de brigadas forestales, dos helicópteros permanentes, autobombas forestales, vehículos de intervención rápida, cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación y geolocalización, así como un centro de coordinación operativo 24 horas. Con este simulacro, se refuerza el entrenamiento conjunto de todos los organismos implicados y continúa apostando por la prevención.