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Cierran la playa de El Socorro por contaminación fecal: prohibido el baño hasta el viernes

El Ayuntamiento de Los Realejos ha decretado el cierre preventivo tras recibir los resultados de los controles realizados durante la mañana
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La playa de El Socorro, en Los Realejos, ha sido cerrada este miércoles al baño después de que los controles rutinarios realizados sobre la calidad del agua detectaran un episodio de contaminación de corta duración. La prohibición permanecerá, de manera preventiva, hasta el próximo viernes 25 de septiembre.

Las pruebas de inspección se realizaron entre las 10.45 y las 11.48 horas de este miércoles 23 de septiembre. El resultado fue comunicado al Ayuntamiento de Los Realejos a las 12.55 horas y determinó la apertura de un periodo de contaminación de corta duración.

Ante esta situación, el Consistorio procedió a informar a las personas que se encontraban en El Socorro y decretó a las 13.32 horas la prohibición preventiva del baño hasta el viernes.

Personas presentes en la playa han explicado a DIARIO DE AVISOS que un mensaje difundido por megafonía advirtió de la situación y que los socorristas comenzaron a pedir a los bañistas que abandonaran el agua.

La medida permanecerá vigente a la espera de la evolución de los controles sobre la calidad del agua.

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