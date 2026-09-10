Los Realejos tiene 1.400 viviendas vacías, según un informe de Drago Canarias

Drago Canarias presentó los resultados del informe Vivienda y PGO en Los Realejos: análisis de la crisis habitacional, un amplio documento que profundiza en los distintos factores que están condicionando la falta de vivienda en el municipio tinerfeño. Entre las principales conclusiones, desde Drago Canarias en Los Realejos se sostiene que la manera más eficiente de afrontar la emergencia habitacional del municipio pasa por la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a devolver al mercado las 1448 viviendas vacías, según datos del INE.
En palabras del portavoz de Drago Canarias en Los Realejos, Javier Álvarez, “el norte de Tenerife es una zona muy castigada por la construcción de vivienda, se han difuminado los límites entre municipios y se ha convertido en un contínuo de bloque y cemento”, a lo que añadió que “a nuestro entender, la solución más eficaz y sostenible pasa por habilitar la vivienda vacía”. “Los realejeros y realejeras no podemos seguir esperando otros cinco, diez o quince años a que se construyan nuevas viviendas”, prosiguió Álvarez, y matizó que “tal y como está el mercado, probablemente la población canaria ni se podrá permitir estas viviendas, por no hablar de impacto que generarían sobre el territorio”.
Asimismo, el informe trata otras cuestiones como la vivienda de protección oficial, el Plan General de Ordenación (PGO), la capacidad de carga del municipio, las políticas del Equipo de Gobierno en materia de vivienda.
El actual Plan General de Ordenación de Los Realejos clasifica 777.442 metros cuadrados como suelo urbanizable residencial, el equivalente a 109 campos de fútbol, lo que equivale a una capacidad de carga teórica de 76.606 habitantes.
Por su parte, la población actual de Los Realejos se sitúa en torno a las 37.000 personas, por lo que en base al PGO, el actual gobierno del Ayuntamiento pretende duplicar la población y sumar 39.399 nuevos residentes, lo que “supondría un enorme problema de saturación de servicios públicos o infraestructuras”, señaló Álvarez.
Actualmente, en la calle Tindaya hay ocho Viviendas de Protección Oficial construidas desde el año 2005, que ni el Ayuntamiento de Los Realejos ni el Gobierno de Canarias han sido capaces de adjudicar. Ante esta situación, el portavoz de Drago Canarias en Los Realejos se pregunta “cómo van a ser capaces de gestionar el 30 % de Viviendas de Protección Oficial obligatorias por ley”.