Drago Canarias irá hasta el final con la ley de residencia: el 36 % de las viviendas se vendieron a extranjeros

Drago Canarias presentó los resultados de un análisis propio sobre la compraventa de vivienda en Canarias, que concluye que entre 2007 y 2025 el 36 % de las viviendas que se vendieron en el Archipiélago fueron adquiridas por personas extranjeras; en total, 107.965 viviendas.
Ante esta realidad, la Portavoz Nacional de Drago Canarias declaró que el partido irá “hasta el final con la ley de residencia” y añadió que “se buscará el encaje legal que haga falta, tanto en la legislación estatal como en la europea, pero lo que está claro es que no podemos seguir así”.
Según el análisis de Drago Canarias, elaborado a partir de estadísticas procedentes del Consejo General del Notariado, Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de vivienda comprada por personas extranjeras, tan solo por detrás de Baleares.
“Estamos hablando de que una de cada tres viviendas de nuestro Archipiélago fue comprada por personas extranjeras”, recalcó Peña, y señaló que “todavía hay quien tiene la poca vergüenza de afirmar que si las personas canarias no tenemos dónde vivir es porque hace falta construir más”.
Sobre el encaje legal de la ley de residencia, Peña reconoció que “resulta especialmente complicado, sobre todo a nivel europeo”, pero sentenció que “las leyes están para cambiarlas y desde Drago Canarias podemos asegurar que haremos todo lo que esté en nuestra mano”.
Por otro lado, sobre el propio análisis elaborado por Drago Canarias, Peña destacó que “resulta especialmente significativo, ya que abarca periodos muy variados como el último año de la burbuja inmobiliaria que acabó estallando en 2008, toda la crisis, la salida de la crisis, el periodo de prepandemia, la pandemia y pospandemia, así como el último repunte en esta nueva ola especulativa que viven las Islas”.