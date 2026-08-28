Alemanes, italianos y británicos buscan vivienda en Canarias: estos son los municipios con mayor demanda

La demanda extranjera para comprar vivienda se ha situado en el 26,5% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el 20,3% en la de Las Palmas, según datos de idealista.
De esta manera, en la provincia tinerfeña son los alemanes los que más buscan, seguidos por los italianos y los británicos; mientras que en Las Palmas el orden cambia ligeramente: los alemanes siguen siendo los primeros pero seguidos de británicos e italianos.
Por municipios, en Canarias la mayor demanda de extranjeros la tiene Tijarafe (La Palma) con el 55,1%; seguido de Pájara (Fuerteventura) con el 52,6%; Mogán (Gran Canaria) con el 47,4% y Antigua (Fuerteventura) con el 46,5%
Por su parte, la demanda extranjera para comprar una vivienda en España se sigue concentrando en el litoral mediterráneo y las islas, con Alicante (32,3%), Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%) como principales destinos de interés.
En un total de 14 provincias españolas, todas ellas costeras, el peso del interés de los foráneos supera el 10% de toda la demanda para por encontrar casa en propiedad, superando el 25% en las cuatro regiones que lideran la tabla. En estos territorios predominan las búsquedas realizadas por ciudadanos procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.
Junto a este cuarteto, se sitúan con más de un 20% de demanda foránea las provincias de Girona (22,5%) y Las Palmas (20,3%). Asimismo, entre un 15% y un 20% se encuentran Almería (17,4%), Murcia (15,8%) y Granada (15%), mientras que en la franja del 10% al 15% figuran Tarragona (13,4%), Valencia (11,7%), Cádiz (11,5%) y Huelva (11,1%).
Por el contrario, en los grandes mercados residenciales el protagonismo extranjero se diluye ante la “enorme” demanda nacional, representando un 8,1% en la provincia de Barcelona, un 4,7% en Sevilla y un 3,9% en Madrid, teniendo en estas tres áreas a los ciudadanos estadounidenses como grupo destacado junto a británicos, alemanes y franceses.
PREDOMINIO ALEMÁN EN LAS ISLAS Y BRITÁNICO EN EL SUR
Atendiendo a las nacionalidades, los alemanes encabezan las búsquedas en los dos archipiélagos al suponer el 43,5% de todas las visitas extranjeras en Baleares, además de un 22,4% en Tenerife y un 21,3% en Las Palmas.
Por su parte, los británicos concentran su búsqueda en el sur peninsular al liderar en Almería, Málaga, Murcia y Granada, provincias que “históricamente han formado el núcleo del mercado residencial anglosajón en España”, junto a la Comunidad Valenciana. Los neerlandeses aparecen con fuerza en Alicante y tienen presencia significativa en casi todo el arco mediterráneo.
El estudio realizado por idealista/data durante el primer trimestre del año refleja, además, la influencia de la proximidad geográfica en otros territorios. De este modo, la frontera gala motiva que los compradores franceses representen el 32,8% de la demanda en Girona, liderando también en Castellón y Tarragona, mientras que los ciudadanos portugueses suponen el 25,2% del interés extranjero en la provincia de Huelva.
PUEBLOS DONDE LA DEMANDA INTERNACIONAL SUPERA A LA NACIONAL
El análisis detallado por municipios pone de manifiesto que existen localidades donde el interés de los extranjeros por encontrar una casa es mayor que el de los potenciales compradores nacionales.
En este sentido, destacan las poblaciones mallorquinas de Canyamel, Cala d’Or y Cala Ratjada, donde el volumen foráneo “se dispara por encima del 60%”, con un dominio germano que supera el 50% y llega a alcanzar el 80% en algunas de ellas.
Fuera de Baleares, la localidad malagueña de Competa también supera el 60% de la demanda internacional. En el tramo de entre el 50% y el 60% figuran localidades como Oria (Almería), Nerja y Frigiliana (Málaga), Moraira, Benitachell y Benissa (Alicante), así como Tijarafe (Tenerife) y Pájara (Fuerteventura).
El listado de los 20 municipios con mayor tracción exterior se completa con los municipios catalanes de Empuriabrava y Roses, con amplio dominio francés, los canarios de Mogán y Antigua, con presencia de noruegos, británicos e italianos, el municipio cordobés de Iznájar y los murcianos de Abanilla, Fuente-Álamo y Los Alcázares.
ALICANTE, PALMA Y MÁLAGA ENCABEZAN LAS CAPITALES
En lo relativo a las capitales de provincia, Alicante lidera el ranking de atracción internacional al registrar un 21,8% de búsquedas foráneas sobre el total, mostrando un perfil repartido entre franceses, alemanes y británicos sin un claro dominio de ninguna nacionalidad.
En segundo lugar se sitúa Palma, con un 18,5% de visitas exteriores y un patrón donde los alemanes concentran el 44% de toda la demanda extranjera, lo que supone una “hegemonía sin parangón entre las grandes capitales españolas”, seguida a gran distancia por suecos (11,7%) y británicos (5,9%).
Málaga cierra la cabeza de las capitales con un 14,8% de cuota exterior y la novedad de que Estados Unidos se convierte en el principal mercado emisor por delante de Reino Unido y Países Bajos, consolidándose como destino para un perfil comprador norteamericano de alto poder adquisitivo.
Finalmente, la demanda estadounidense encabeza también las búsquedas internacionales en otras capitales como València (13,6%), Barcelona (12,1%), Girona (11,8%), Tarragona (11,1%) y Cádiz (10,9%). En Santa Cruz de Tenerife (9,8%) y Las Palmas de Gran Canaria (8,8%) se impone el comprador alemán, mientras que Castellón de la Plana (9,4%) incluye a Rumanía entre sus tres principales nacionalidades emisoras.