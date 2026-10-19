“Empatizamos con nuestros clientes. Les ofrecemos productos locales frescos de calidad y con el mejor precio”

HiperDino generó durante el primer semestre de 2026, un ahorro en los hogares canarios de 39,73 millones de euros, gracias al lanzamiento de sus diferentes ofertas, pelotazos y catálogos especiales, lo que la continua consolidando como la principal cadena de alimentación en ahorro de las economías domésticas del Archipiélago. Estos datos, muestran una diferencia al alza de 4,8 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior. Por tipología de referencias, los productos en bandeja de la sección de frutas y verduras destacan entre los que mayor ahorro supusieron en la cesta de la compra de los clientes de HiperDino.
-¿Qué importancia otorgan a frutas y verduras en sus lineales?
“La sección de Frutas y verduras constituye una categoría estratégica para HiperDino, tanto por la elevada frecuencia de compra de nuestros clientes, como por la capacidad que ésta tiene para generar tráfico y reforzar la percepción de frescura y calidad de nuestras tiendas. En HiperDino nos distinguimos por contar con una sección de Frescos que garantiza la calidad, la frescura y la atención personalizada por parte de nuestro profesional personal”.
-¿De cuántas referencias disponen en frutas y verduras?
“HiperDino con 295 tiendas repartidas en Canarias y Baleares ofrece en su sección de Frutas y Verduras más de 350 referencias. Un 64% de éstas proviene de la producción local, nos referimos especialmente a los aguacates; papayas; plátanos y tomates, especialmente provenientes de productores de islas como Tenerife; Gran Canaria o La Palma. Dentro de él contamos también con referencias ecológicas o ‘bio’, cuya presencia se ajusta a la demanda y disponibilidad. Entre los productos que mayor volumen de ventas registraron durante 2025 destacan el plátano de Canarias; la papa; el tomate; la cebolla; las zanahorias; los aguacates y las papayas. En los últimos meses también se ha observado un incremento de la demanda de productos de IV gama, especialmente ensaladas listas para consumir y fruta cortada, impulsado por la búsqueda de comodidad, el ahorro de tiempo y el interés creciente por una alimentación saludable. Como dato en lo que respecta al primer aspecto, sobre fruta fresca HiperDino compró durante 2025, 1.000 toneladas de papaya canaria a varios proveedores locales de Tenerife y Gran Canaria. Esto supuso una inversión de 2 millones de euros que revirtió directamente en el sector primario canario. También otra referencia de fresco que durante 2025, se mantuvo al alza fue el aguacate. Durante el pasado año, HiperDino adquirió más de un millón de kilos de aguacates producidos en Canarias, con una inversión superior a 7 millones de euros destinada a proveedores locales de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La compañía reforzó así su apuesta por el producto local, especialmente dentro de su sección de frescos, donde frutas y verduras tienen un peso destacado en la oferta comercial del grupo”.
-¿Con qué frecuencia compran frutas y verduras sus clientes en sus establecimientos?
“Es una categoría caracterizada por una frecuencia de compra elevada. Debido a la naturaleza perecedera del producto y al interés del consumidor por disponer de producto fresco, las compras se realizan de forma recurrente durante la semana. Esto convierte a frutas y verduras en una sección clave para favorecer la recurrencia de visita a nuestras tiendas”.
-¿Qué peso tiene el producto local en sus lineales?
“El producto de proximidad tiene una importancia especial para HiperDino. Como empresa profundamente vinculada a Canarias, apostamos por potenciar el producto local siempre que la disponibilidad, calidad y volumen de producción lo permiten. En ese sentido es importante destacar que un 64% de nuestras referencias en nuestra sección de Frutas y Verduras son de origen local. Trabajar con productores de las Islas contribuye a ofrecer productos más frescos, con ello apoyamos al sector primario y generamos riqueza en nuestro entorno. Además, el origen canario es un valor muy apreciado por los clientes de nuestros establecimientos que apuestan por los productos kilómetro cero y de producción local”.
-¿Cuál es la clave para que los clientes de HiperDino sigan apostando por los productos frescos de HiperDino?
“Empatizamos con nuestros clientes y eso lo perciben. Ellos saben que les ofrecemos productos locales y que éstos son de calidad y con el mejor precio. Lo valoran y por eso revalidan su confianza en nosotros como cadena de supermercados de referencia”.