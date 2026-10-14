HiperDino cierra 2026 con una inversión de cerca de 35 millones de euros en obras de nuevas tiendas y 30 millones en reformas

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino continúa ampliando su red de establecimientos en el Archipiélago canario y en Mallorca. Así este 2026, ha sido un año de aperturas de nuevos establecimientos pero también, especialmente, de reformas en varias de sus tiendas alcanzando una inversión sólo en reformas de cerca de los 30 millones de euros.
En cuanto a sus aperturas, el pasado viernes 9 de octubre, la enseña canaria abrió su mayor proyecto en Tenerife este 2026, en cuanto a inversión se refiere, HiperDino Icod en el término municipal de Icod de los Vinos en el norte de Tenerife, al que destinó algo más de 25 millones de euros. Junto a éste, la cadena de supermercados prevé abrir antes de que finalice el año, su tienda HD Costa Teguise en Lanzarote para la que ha realizado una inversión de 8 millones de euros, y a principios de 2027 su nuevo establecimiento HiperDino Express Puerto de Mogán en Gran Canaria, actualmente en fase de ejecución para el que destinará cerca de 1 millón de euros. En total, HiperDino realizará una inversión este presente año de cerca de 35 millones de euros a la apertura de nuevas tiendas.
La cadena del retail alimenticio cierra así un año con un plan de expansión de acupuntura urbanística, impulsando especialmente, las reformas y la modernización en 40 de sus establecimientos para lo que ha destinado cerca a los 30 millones de euros. Así este 2026, entre el listado de tiendas que han experimentado o bien reformas integrales o parciales destacan: SD Puerto del Carmen en Lanzarote; HD Dunas Corralejo en Fuerteventura; SD Canteras en Tenerife; HD Tablero en Gran Canaria o los HiperDino Express de Cotillo en Fuerteventura; Puerto Rico en Gran Canaria; Chaparral en Tenerife y Juan Carlos I en Lanzarote.
HD Icod la mayor inversión de HiperDino en 2026, con 25 millones de euros
Ubicada dentro del Centro Comercial “Drago Plaza”, situado estratégicamente en la entrada del municipio, concretamente en la Avenida Príncipes de España 71 esta nueva tienda, cuyo horario será a partir de hoy viernes será de 09:00 horas a 22:00 horas de lunes a sábado, contará con una superficie de 3.465 metros cuadrados de los cuales, 2.507,74 se destinarán a sala de ventas que incluirá todas las secciones habituales en este tipo de grandes superficies comerciales de la enseña canaria, y entre las que se encuentran: la sección de frescos, con frutas, verduras, carnicería, charcutería y pescadería. También dispondrá de una amplia sección de panadería, con productos frescos elaborados en el día, ecológicos y una extensa bodega además del resto de secciones habituales.
En cuanto al proyecto “Drago Plaza”, cuya previsión de apertura al 100% está prevista para el verano de 2027, contará con una superficie total construida de 13.102 metros cuadrados, de los cuales 5.261 metros cuadrados serán destinados a uso comercial. Este nuevo referente comercial del norte de la isla ofrecerá un amplio parking a dos alturas, habilitado con 141 plazas en total; espaciosos locales comerciales y este nuevo HiperDino. La inversión total destinada a este potente proyecto ha sido de cerca de los 25 millones de euros.
“Drago Plaza” nace con el objetivo de consolidarse como una de los espacios comerciales más completos del norte de Tenerife, y por ello, el grupo HiperDino ha dispuesto todas las bases para que se convierta en uno de los referentes comerciales de la Isla que englobe servicios que cubran la demanda comercial, no solo de los residentes del municipio de Icod de los Vinos, sino también de las localidades limítrofes y de los turistas que visitan la isla. Entre las bondades de este nuevo espacio comercial en la Isla, destacan además de su ubicación estratégica a la entrada de esta localidad, la facilidad para acceder al mismo; la disposición de aparcamientos y que contará con uno de los HiperDinos más grandes de la Isla. Asimismo, los locales comerciales, de los cuales algunos se encuentran actualmente en disposición para su alquiler, además de contar con acceso directo desde el parking, al estar todos ellos ubicados en la planta baja, tendrán para su uso y operatividad un muelle de carga y descarga que facilitará el día a día de los establecimientos comerciales.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.
En la actualidad, su red incluye 295 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.