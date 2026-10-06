Miguel Ángel Millán, mejor sommelier del mundo, explica por qué los vinos de Tenerife “saben a volcán”

Miguel Ángel Millán, elegido hace pocos meses ‘guardián de los vinos de Tenerife‘, en el Island Wines Summit, celebrado en Puerto de la Cruz, y Mejor Sommelier del Mundo en los 50 Best Beronia, un de los reconocimientos más prestigiosos del mundo, fue la persona encargada de llevar a cabo la Gran Cata de Vinos de Tenerife que se celebró ayer tarde en San Sebastian Gastronomika, bajo el título¿A que sabe un volcán? Millán, que ahora es sumiller del restaurante EMi, en Madrid, que ha sorprendido a todo el mundo y ha logrado una estrella Michelin en un año, ha seleccionado seis vinos de otras tantas bodegas, que sin lugar a dudas representan la maravillosa variedad enológica que sale de nuestra tierra.
La cata, abarrotada de un público ansioso atraído por el mundo vinícola de las islas volcánicas, no dejó a nadie indiferente. La selección de vinos comenzó con un blanco, de la variedad listán blanco, de Piedra Fluida Los Frontones, en Granadilla de Abona. Le siguió un Los Loros Siete Lomas, de Juan Francisco Fariña Pérez, en el valle de Güímar, de las variedades marmajuelo, listán blanco, gual y vijariego blanco. Millán selección otro blanco que fue el Vidonia V.P. (Viñedos Propios) de Suertes de Marqués, del Valle de La Orotava, con un 100% listán blanco.
En el apartado de tintos se cataron otros tres. Primero el Mountain Wines, con la varietal baboso negro, de Altos de Trevejos, elaborado a 1.300 metros de altitud, con la DO Abona. A continuación un Artífice, de Borja Pérez, con 90% de listán negro y el resto de baboso negro y vijariego negro, de la DO Ycoden Daute Isora, y por último un Humboldt tinto dulce, de Bodegas Insulares de Tenerife, listán negro con la DO Tacoronte Acentejo. Millán entiende que las características que hacen a estos vinos saber a volcán se encuentran en el clima subtropical, la insularidad, los vientos, las variedades autóctonas y los viñedos prefiloxéricos. “La expresión mineral hace que estos vinos no se encuentren en ningún otro lugar del mundo”, afirmó el sumiller.
Berasategui
El debate sobre la Nueva Cocina Vasca fue precedido, en la jornada de la mañana, por un homenaje a Martín Berasategui en el auditorio principal. Una tamborrada, una coral; el equipo de remo femenino que el chef patrocina… En fin, un escenario repleto de amigos y de símbolos de la tierra que el cocinero lleva por el mundo, llenaron de calor el espacio donde el feliz y emocionadísimo maestro disfrutó del abrazo del mundo de la gastronomía. Lo agradeció recordando las enseñanzas de su madre y su tía, quienes lo iniciaron en la cocina profesional con 15 años. “Me decían que no había nada más bonito que un oficio que consistía en dar felicidad”. Se despidió con un recuerdo a sus equipos: “Martín Berasategui no soy yo: somos nosotros”, dijo, e insistió en que “es hoy cuando estamos viendo a la mejor generación de cocineros de la historia”.
En un día dedicado a la celebración y la memoria, Gastronomika no podía dejar de recordar el 40 aniversario de uno de los restaurantes españoles más importantes del mundo, El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, (Girona). El chef Joan Roca, ante un auditorio lleno y concentrado, desgranó el espectacular menú de 40 bocados con el que él y sus hermanos Jordi (repostería) y Josep (bodega y sala) celebran esa travesía.
Pero antes de empezar, quiso hacer un alegato acerca de la vitalidad de la alta cocina frente a voces como la de Brujo Verjus, que recientemente al cerrar su restaurante Table, proclamó la decadencia del formato. “No es verdad que la alta cocina esté muerta, ¿Quién ha dicho eso?”, protestó el chef. “El Celler sigue dando 50 cubiertos por servicio y sigue teniendo once meses de lista de espera y lo más importante, el cliente se queda con ganas de volver. Ese es el verdadero éxito; no las estrellas, ni las listas, dijo.
Periodismo
La jornada concluyó con la entrega dos importantes premios. El Pau Albornà de Periodismo ha distinguido en 2026 a la escritora y periodista Anya von Bremzen. “Anya ayudó a comunicar al mundo que aquí estaba pasando algo que estaba llevando la cocina española a un plano diferente”, explicó Benjamín Lana en alusión al libro ‘The new Spanish kitchen’, publicado por von Bremzen en 2005. La autora, en su agradecimiento, recordó la impresión que le habían causado aquellos cocineros españoles que estaban “subvirtiendo las bases de la cocina con un rigor, una libertad y una búsqueda incansables”.
El crítico, escritor y catador enológico Luis Gutiérrez fue distinguido con el premio Gueridón de Oro. Gutiérrez, una de las voces más reconocidas del periodismo vinícola español, es desde 2013 responsable de la cobertura de los vinos de España para The Wine Advocate, y autor del libro Los nuevos viñadores, una nueva generación de viticultores españoles (2023), cuya portada recoge una foto de una finca de Taganana, en Santa Cruz, del Grupo Envínate, del enólogo Roberto Santana.