Insularia arranca en El Hierro con una década de cine entre islas

El Festival Internacional de Cine Insularia- Islas del Mundo en Red celebró la noche del 1 de octubre la jornada inaugural de su décima edición en el Espacio Cultural El Cine del municipio herreño de La Frontera. El certamen, consagrado en exclusiva a las cinematografías de territorios insulares del planeta, abrió su programación oficial con la exhibición del largometraje Isla Bonita (2015) y la participación de su director y protagonista, Fernando Colomo.
Durante la apertura, Colomo explicó que Isla Bonita es una película en la que Menorca es la principal protagonista, y hay siete personajes que van circulando con diversos desvaríos amorosos. A la inauguración asistieron también representantes institucionales como el concejal de Cultura del Cabildo de El Hierro, Rubén Armiche, y la concejala delegada de Turismo, Nuevas Tecnologías y Transporte Urbano en el Ayuntamiento de La Frontera, Adelaida González González, además de otras autoridades.
Tras esta primera velada, la programación de Insularia se desplegará por la geografía herreña hasta el domingo 11 de octubre. Los espectadores podrán acceder de manera gratuita hasta completar aforo a todas las proyecciones, que serán al aire libre o en recintos culturales de plazas y centros de Sabinosa, El Pinar, La Restinga y Valverde. La décima edición del festival destaca por el protagonismo de Groenlandia como Isla Invitada en colaboración con el Nuuk International Film Festival, además de las secciones habituales Panorama, Km. 0 Hecho en El Hierro, Isla Mujeres y Ecoislas.
El certamen despedirá su sede principal el 11 de octubre en el Centro Cultural Asabanos de Valverde con la Gala de Clausura en la que se entregarán los premios de la sección competitiva del festival y la exhibición del programa BAFTA Shorts 2026, organizado junto al British Council España. Después, comenzará su itinerancia por La Gomera, La Graciosa, La Palma, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Todas las proyecciones y actividades del festival son de acceso gratuito hasta completar el aforo.
Insularia-Islas del Mundo en Red conmemora su X edición gracias al patrocinio del Gobierno de Canarias y la marca Islas Canarias, a través de Promotur Turismo Canarias, S.A., y al apoyo del Cabildo de El Hierro, Turismo El Hierro, Mercahierro y los ayuntamientos de La Frontera, Valverde y El Pinar. El festival cuenta con la participación de la Fundación Canaria Diario de Avisos y Radiotelevisión Canaria (RTVC), así como con la colaboración de certámenes como el Festival Internacional de Cine de Chiloé (FICH), Menorca Doc Fest, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe (Isla Verde), Nuuk International Film Festival y Glasgow Short Film Festival, sumando además el respaldo de Canary Islands Film, El Hierro Film Commission, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y British Council Spain. Asimismo, INSULARIA agradece la implicación de otros colaboradores públicos y privados.