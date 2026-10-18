Informan en Tenerife de las ayudas y compensaciones para víctimas de abusos en la Iglesia

La delegación en Canarias de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), en colaboración con Justice Initiative y la Asociación de Vecinos Casco Histórico de La Laguna, ha repartido 283 trípticos informativos sobre el sistema de reparación para víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica.
Según ha indicado ANIR este domingo en un comunicado, se ha facilitado información sobre quién puede acudir al sistema, las modalidades de reparación previstas, su funcionamiento, la fijación de las compensaciones económicas y la forma de presentar la solicitud.
El sistema está dirigido a víctimas que, siendo menores de edad o personas con discapacidad, sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y ya no pueden acudir a la vía judicial, añade ANIR.
También pueden solicitar la reparación quienes representen debidamente a la víctima y quienes hayan acudido anteriormente a un procedimiento de reparación dentro de la propia Iglesia, como el denominado plan PRIVA.
Reparación a las víctimas
Entre las modalidades previstas se encuentran la reparación simbólica o restaurativa, la compensación económica del daño causado y la atención social.
La solicitud se presenta ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que la traslada a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por expertos y profesionales independientes encargados de evaluar cada caso y elaborar, en su caso, una propuesta de reconocimiento y reparación.
Las compensaciones económicas se estudian de manera individualizada, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por las víctimas y circunstancias como la gravedad y duración de los abusos o el daño provocado.
Si alguna de las partes no está de acuerdo con la propuesta, se prevé la convocatoria de una comisión mixta y, si no se alcanza un acuerdo, prevalecerá la propuesta del Defensor del Pueblo, previa audiencia a la Iglesia católica.
ANIR Canarias considera fundamental que las víctimas conozcan la existencia de este mecanismo, sepan quién puede acogerse a él y dispongan de información clara sobre la forma de iniciar el procedimiento.
Agrega también que el plazo inicial para presentar las solicitudes finalizará el 15 de abril de 2027 y señala que el protocolo que regula el sistema establece una vigencia de un año desde su entrada en funcionamiento y contempla la posibilidad de prorrogar el plazo por otro año más mediante acuerdo expreso de las partes firmantes.
ANIR prevé extender esta iniciativa al resto de islas mediante nuevas acciones informativas destinadas a dar a conocer el sistema de reparación.