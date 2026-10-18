Ángel Víctor Torres: “No hay diferencias entre la derecha ultra y la ultraderecha”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este domingo los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox, después de que Alberto Núñez Feijóo defendiera la posibilidad de que ambas formaciones gobiernen juntas en España. “Hace tiempo que no hay diferencias entre la derecha ultra y la ultraderecha”, ha afirmado.
El también secretario general del PSOE de Canarias ha respondido a las declaraciones del líder popular a través de su cuenta en la red social X, donde ha cuestionado las políticas que PP y Vox desarrollan en las comunidades autónomas en las que comparten responsabilidades de gobierno.
La reacción de Torres llega después de que Feijóo asegurara que un Ejecutivo conjunto con Vox “puede funcionar”, al considerar que esa fórmula ya se aplica en cuatro comunidades autónomas. Así lo manifestó en una entrevista concedida a El Periódico.
Torres critica la posición del PP y Vox sobre los menores migrantes de Canarias
Uno de los principales reproches del ministro se centra en la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
“Efectivamente, gobiernan en comunidades autónomas donde se oponen a recibir niños migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla”, ha señalado Torres.
El dirigente socialista utiliza así la política migratoria como uno de los ejemplos de lo que considera una aproximación entre las posiciones del PP y Vox.
Sus críticas también se extienden a la aplicación de la legislación sobre memoria democrática.
“Gobiernan juntos donde se oponen a retirar vestigios franquistas en cumplimiento de la ley”, ha manifestado.
Torres ha cuestionado igualmente la postura de ambos partidos en materia de vivienda, especialmente respecto a la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado.
“Gobiernan juntos donde se niegan a declarar zonas tensionadas para el acceso a la vivienda”, ha añadido.
El ministro ha concluido su publicación con una crítica directa a los ejecutivos compartidos por ambas formaciones: “Gobiernan juntos y se nota. Porque allá donde están solo hay retroceso y políticas inhumanas”.
“Pero contra la involución siempre hay opción”, ha sentenciado.