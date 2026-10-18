Domínguez (PP) se desmarca de la limitación de compra de viviendas a no residentes

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas, Manuel Domínguez, mostró ayer su “preocupación” y sus “dudas” ante las medidas urgentes planteadas por su actual socio de Gobierno, Coalición Canaria, que defiende limitar la compra de viviendas a no resientes en las Islas.
“Se habla de no residentes, que no es lo mismo que extranjeros. ¿Quién no es residente? ¿Alguien que viene de un país tercero? ¿O alguien que nació en esta tierra y se fue algún tiempo porque le contrataron en alguna empresa en la península?”, dijo el dirigente popular durante un congreso insular en La Gomera.
Preguntado por la cuestión, Domínguez aclaró que quien impulsó la iniciativa fue Coalición Canaria, y no, por tanto, el Partido Popular, que hoy expresó sus “dudas” ante la posibilidad de encaje de esta normativa que ahora pide el Gobierno de Canarias, liderado por el presidente regional Fernando Clavijo.
Lo cierto es que, según la propia comunicación del Ejecutivo regional, es el Gobierno de Canarias en su conjunto, integrado por PP y CC, y no Coalición Canaria como partido político, el que reclama estas medidas. Fue el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el que informó al pleno del Parlamento la pasada semana de que el Ejecutivo canario ha remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación una propuesta de enmiendas al proyecto de Reglamento europeo de Vivienda Asequible. El objetivo es que la norma permita a territorios como Canarias limitar temporalmente la compra y el alquiler de vivienda por parte de extranjeros no residentes, explicó.
Aún así, Manuel Domínguez, planteó más dudas sobre lo que reclama el gobierno del que es vicepresidente: “La segunda de mis dudas es: si una persona física no puede tener sino dos viviendas…¿Qué es lo que se está fomentando? ¿Que las viviendas las tengan personas jurídicas? ¿No era que los fondos buitres no podían existir, que alteraban el mercado?”, deslizó el vicepresidente.
A juicio de Domínguez, la iniciativa que, insiste, es defendida por Coalición Canaria, “desvía la posibilidad” de que “cualquier canario, con el sudor de su frente, pueda invertir, materializar su ahorro o aceptar una herencia”. En ese sentido, ha defendido como solución al problema de acceso a la vivienda la puesta en el mercado del “mayor número” de inmuebles.