Guillermo de la Barreda, sobre la sanidad pública: “Los canarios sin recursos solo tienen derecho a esperar para ser atendidos”

La sanidad privada está aumentando de “manera exagerada” en Canarias ya está integrada en el sistema de salud “de manera estructural y no complementaria”, alerta el último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) con base en diez indicadores sanitarios que revelan el grado de privatización de las Comunidades.
Canarias se sitúa en el cuarto puesto de Comunidades que más recurre a la sanidad privada, según el índice de privatización sanitaria de Fadsp, con una puntuación de 26 puntos, por detrás de Madrid (34), Baleares y Cataluña (28), mostrando un aumento de esta tendencia.
Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, médico y una de las voces más críticas de la situación de nuestro sistema sanitario, señala que “estamos claramente entre las comunidades con mayor nivel de privatización, y hasta 2025 la que tenía el índice de privatización más rápido de toda España”,
Canarias quitó el 7,3% de su presupuesto sanitario público, unos 334,8 millones de euros, para entregarlos a los centros privados a través de conciertos y concesiones, “unas cifras espeluznantes”.
Pero “lo más grave”, según De la Barreda, es que “incluso las medidas que utiliza el Gobierno de Canarias para los contratos de esas derivaciones son ilegales porque son contratos vencidos, denuncian tanto el Consejo Consultivo como la Audiencia de Cuentas, que recalcan la mala gestión y la comisión de ilegalidades desde el SCS como fraccionar en pequeños contratos para que no sacarlos a concurso”.
Una de las principales causas para acudir a la sanidad privada son las dificultades para acceder a la atención pública. “Es muy sencillo, hacemos que la sanidad pública funcione mal, entonces aumenta la lista de espera, y así se habilitan los conciertos”. En Canarias, según sus datos, el 24,7% de la población recurrió a un especialista privado y el 23,6% a un médico de familia de una aseguradora.
Para la Asociación, “no es aceptable que tengamos estas cifras de espera. Es que tenemos casi un tercio de la población canaria esperando por una consulta con un especialista, una prueba diagnóstica, una operación o una rehabilitación”. Las cifras que ofrece la Administración del número de usuarios en espera “no son reales”, son mucho mayores, al igual que el tiempo de espera de los usuarios. “En procesos importantes hay que acumular las demoras desde que usted se nota algo hasta que se lo solucionan. Eso significa 9 o 10 días para que le vea el médico de cabecera. Otros 10 o 15 días para revisar las pruebas que le han hecho. Meses y meses hasta que pueda acudir al especialista, otros meses para las pruebas que determine el especialista. Si hay que operar, varios meses para que le vea el anestesista y dar el visto bueno a una intervención. Seguidamente la espera hasta la operación. Todo eso supone dos años o más, y con suerte un año y medio. Pero además, esperará si tiene que recibir rehabilitación, dos años en el Norte de Tenerife”.
Además de las listas oficiales están las llamadas prelistas, “los pacientes que están en un limbo” y no aparecen en las estadísticas “los más frecuentes son los cierres de agenda o los cierres de consultas por falta de especialistas contratados”.
Estas situaciones generan el “aumento de la inequidad en la atención sanitaria”. Actualmente “casi más de un tercio de la población canaria ha tenido que contratar un seguro privado y tiene que gastar 217 euros al año en uno de coberturas mínimas”. También repercute en el bolsillo de los canarios, que desembolsaron 553,35 euros en salud bucodental, óptica, audición, consultas con especialistas o pruebas diagnósticas privadas, fisioterapia o rehabilitación.
“Desgraciadamente ya tenemos dos tipos de ciudadanos: los que tienen recursos económicos y tienen derecho a la salud, y los ciudadanos que no tienen dinero y que lo único a que tienen derecho es a esperar”. Vamos en el camino de “visitar un Centro de Salud y en vez de pedirle la tarjeta sanitaria nos pidan la Visa, será cuando se arrepentirán por no haber defendido la sanidad pública”, alertó Guillermo de la Barreda.
“¿No se han dado cuenta de que esa fórmula no funciona?; les faltan luces o no quieren solucionarlo”
Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, señala que se siente “frustrado por la falta de voluntad política” para solucionar los problemas de la sanidad, unos presupuestos que considera insuficientes, y la mala gestión sanitaria.
Recalca que no es un problema de un año. “Llevamos décadas con el mismo problema. La sanidad canaria ha apostado por una privatización y, si después de todos estos años, observando que los datos son cada vez más negativos, ¿No se han dado cuenta de que esa fórmula de gestión no funciona?, no se ve capacidad de reacción, o es que faltan luces o no quieren solucionarlo”.
De la Barrera tachó de “golfería” los recortes que están llevando a cabo varias gerencias hospitalarias y de Atención Primaria, a costa de “esclavizar y agotar a su personal”. “Están diciendo a los profesionales que no tienen dinero para terminar el año. Los profesionales sanitarios canarios a todos los niveles son de los peores pagados. Con una carga de trabajo terrible, con una política laboral nefasta. No se puede tener a un trabajador 12 años para que le den una plaza con contratos de 15 días o un mes, incluso de lunes a viernes. La gestión en Sanidad es nefasta y desgraciadamente esa es la situación que estamos viviendo. Hay directores de área que son especialistas en agencias de viajes y en eventos. Hay que tener voluntad de arreglar las cosas y contratar a verdaderos especialistas, en este caso para gestionar la Sanidad. Si no damos un golpe de mano rápido, el deterioro de la Sanidad seguirá progresando. Si usted no puede recortar en salud, recorte en carnavales, en romerías y en cuchipandas. Llama la atención de que no tienen dinero, pero van a devolver 1.500 millones de euros no gastados a Europa”.
Incluso en las encuestas de satisfacción, “la opinión sobre la sanidad pública es magnífica, se refiere a aquellos pacientes que salen del hospital y están satisfechos por la atención de los profesionales, no por el sistema, cuando el canario es el que peor la califica en el INE”.
Cuestionado por el aumento en los últimos años de la contratación de seguros privados, desveló el cambio de tendencia. En 2025 aumentaron los ingresos en seguros privados un 5,2%, pero se perdieron 10.000 pólizas. “Al indagar los motivos de ese descenso nos percatamos de que los canarios no tiene capacidad para mantener un seguro mínimamente decente con los sueldos más bajos y los mayores índices de pobreza”.
Además, se suma que incluso la sanidad privada tiene bastante demora. “Un gran problema es que hay, vamos a llamarla huelga oculta, porque las compañías aseguradoras pagan poco. Un especialista cobra aproximadamente de media 12 o 14 euros por una primera consulta, y 10 euros por la segunda”. Además, si vamos a solicitar una consulta en una clínica privada, lo primero que nos pregunta el personal administrativo del centro es, ¿Usted es usuario particular o tiene seguro privado? Si eres particular te ven antes de 7 o 15 días, pero si tienes seguro privado te ven en dos meses. Esa es la triste realidad en muchos casos”.