José Antonio Pérez, ginecólogo: “Los primeros síntomas de la menopausia pueden aparecer años antes de la última regla”

Con motivo del Día Mundial de la Menopausia, que se celebra el próximo 18 de octubre, los especialistas de Quirónsalud en Tenerife advierten quela menopausia no comienza necesariamente cuando desaparece la menstruación ni sus síntomas se limitan a los conocidos sofocos. Los cambios hormonales pueden manifestarse varios años antes, durante la perimenopausia, y afectar a la salud ginecológica, el sueño, la sexualidad, la masa muscular y la fortaleza de los huesos.
El doctor José Antonio Pérez Álvarez, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Tenerife, explica que esta transición es un proceso progresivo que suele culminar alrededor de los 51 años. “Muchas mujeres piensan que la menopausia comienza cuando desaparece definitivamente la menstruación, pero los primeros cambios pueden manifestarse varios años antes, con alteraciones del ciclo menstrual, sofocos, dificultades para dormir o cambios en el bienestar emocional”.
Primeros síntomas de la perimenopausia y cambios ginecológicos
Uno de los primeros síntomas de la perimenopausia suele ser la irregularidad menstrual. Las reglas pueden adelantarse, retrasarse, ser más abundantes o desaparecer temporalmente. A estos cambios pueden sumarse sudoración nocturna, problemas de concentración, irritabilidad o alteraciones del sueño.
“Es importante que las mujeres identifiquen estos síntomas y no los atribuyan automáticamente al estrés o al envejecimiento. Aunque las irregularidades menstruales son frecuentes, los sangrados excesivamente abundantes, entre reglas o después de doce meses sin menstruación deben ser valorados por un ginecólogo”, advierte el doctor Pérez Álvarez.
La disminución de estrógenos también puede provocar sequedad vaginal, irritación, molestias durante las relaciones sexuales y problemas urinarios, síntomas que forman parte del denominado síndrome genitourinario de la menopausia.
“Muchas mujeres consideran que estas molestias son inevitables y tardan en consultar, cuando disponemos de tratamientos que pueden mejorar considerablemente su calidad de vida”, destaca el especialista. Entre las opciones se encuentran los hidratantes y lubricantes vaginales, los tratamientos hormonales locales y, en determinados casos, la terapia hormonal sistémica, siempre bajo valoración médica individualizada.
Por qué se pierde masa muscular y ósea durante la menopausia
La disminución de estrógenos, junto con el envejecimiento, también puede favorecer la pérdida de masa muscular y densidad mineral ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas por fragilidad.
El doctor Juan Carlos Gómez Castilla, jefe del Servicio de Traumatología de Quirónsalud Costa Adeje, explica que estos cambios pueden pasar desapercibidos durante años. «Con la menopausia se acelera la pérdida de masa ósea y también puede disminuir la fuerza muscular. Muchas mujeres no son conscientes de ello hasta que comienzan a experimentar limitaciones físicas o sufren una fractura».
Asimismo, algunas mujeres pueden experimentar dolores articulares o rigidez. «No debemos normalizar cualquier dolor articular por el hecho de estar en la menopausia. Cuando las molestias son persistentes o limitan la movilidad, es importante identificar su origen», añade el traumatólogo.
Ejercicio de fuerza y prevención durante la menopausia
El entrenamiento de fuerza es una de las principales recomendaciones para conservar la masa muscular, proteger la salud ósea y mantener la autonomía funcional.
“Caminar o realizar ejercicio aeróbico es beneficioso, pero no sustituye al entrenamiento de fuerza. Incorporar ejercicios de resistencia al menos dos días a la semana ayuda a mantener una musculatura fuerte, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas”, señala el doctor Gómez Castilla.
Una alimentación equilibrada, con un aporte adecuado de proteínas, calcio y vitamina D, junto con las revisiones ginecológicas y la valoración de la salud ósea cuando esté indicada, contribuyen a prevenir las complicaciones asociadas a esta etapa.
“La menopausia no es una enfermedad, pero tampoco significa que las mujeres deban resignarse a convivir con síntomas que afectan a su bienestar. Es una oportunidad para revisar hábitos, prevenir problemas de salud y mejorar la calidad de vida a largo plazo”, concluye el doctor Pérez Álvarez.